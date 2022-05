Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022

(QNO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 có nhiều điểm mới, thí sinh cần hết sức lưu ý.

Sở GD-ĐT Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non (GDMN) năm 2022 để thông tin về một số điểm mới.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: CHÂU NỮ

Đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh tự do đăng ký trực tiếp).

Có tất cả 70 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển của 59 cơ sở giáo dục và sở GD-ĐT, trong đó có 11 điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do.

Tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh (theo các cơ sở đào tạo, các ngành, các phương thức xét tuyển...) của đợt 1 sẽ được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống trong khoảng thời gian quy định. Cụ thể là từ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đến khi công bố kết quả thi và kết quả phúc khảo (thời gian cụ thể để đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ thông báo vào cuối tháng 6.2022).

Tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển (theo các ngành, theo các phương thức) của thí sinh trên toàn hệ thống được từng trường xét tuyển trước và đưa lên phần mềm xử lý nguyện vọng – hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Thí sinh sẽ trúng tuyển nguyện vọng với mức ưu tiên cao nhất.

Việc bổ sung phương thức, tổ hợp xét tuyển mới phải có căn cứ và lộ trình hợp lý, không làm chỉ tiêu của phương thức, tổ hợp sử dụng trong năm trước giảm quá 30% chỉ tiêu của ngành, chương trình đào tạo.

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THPT rà soát và cập nhật lên cơ sở dữ liệu ngành kết quả học tập THPT của thí sinh để đồng bộ sang hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, nhằm hỗ trợ thí sinh và các trường về dữ liệu trong công tác xét tuyển, đáp ứng điều kiện thực hiện dịch vụ công cấp độ 4.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non quy định phương án giải quyết các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tuyển sinh, đồng thời công bố công khai trong đề án tuyển sinh của mình.

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đảng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ GD-ĐT, thí sinh đã tốt nghiệp THPT khi thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng không được cộng điểm ưu tiên khu vực (như khu vực 3).

Thời gian và hình thức đăng ký

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến và trực tiếp từ ngày 4.5.2022 đến 17 giờ 13.5.2022. Thí sinh lớp 12 năm học 2021 - 2022 đăng ký trực tuyến thông qua tài khoản là số căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc mã định danh.

Thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại 11 điểm tiếp nhận hồ sơ. Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ, bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân, bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (không công chứng), nhập dữ liệu vào Hệ thống quản lý thi; tài khoản được cấp qua số điện thoại hoặc email của thí sinh. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THPT phải nộp trước ngày 10.6.2022.

Lưu ý đối với thí sinh tự do Thí sinh tự do được tạm phân thành 4 đối tượng: chỉ dự thi tốt nghiệp THPT; dự thi tốt nghiệp và lấy kết quả đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; đã tốt nghiệp THPT, hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy điểm đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; đã tốt nghiệp THPT, hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng phương thức khác.

Các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do

Thí sinh tự do tại các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Tây Giang nộp tại các trường THPT tương ứng sau đây: Nông Sơn – mã định danh khu vực đăng ký của thí sinh là 902; Hiệp Đức – 903; Huỳnh Thúc Kháng – 904; Bắc Trà My - 905; Quang Trung – 906; Tố Hữu – 907; Khâm Đức – 908; Nam Trà My – 909 và Tây Giang – 910.

Thí sinh tự do tại các huyện/thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, chiến sĩ công an, bộ đội tại ngũ nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT – 000;

Thí sinh tự do tại các huyện/thị xã/thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc và Duy Xuyên nộp hồ sơ tại Trường THPT Hoàng Diệu – 901.

Đối với phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, thì nộp hồ sơ đăng ký công nhận tốt tại các địa điểm quy định trên.