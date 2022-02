Niềm vui đến trường đầu năm mới

(QNO) - Các thầy cô giáo và trường học trong tỉnh tổ chức lì xì học trò trong ngày đầu tiên đi học lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 để tạo sự hứng khởi cho các em trong dịp năm mới.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ) lì xì sách cho học sinh đầu năm mới. Ảnh: C.N

áng 7.2, trong ngày đầu tiên các em đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Liên đội và Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ) tổ chức lì xì sách cho học sinh với mong muốn truyền đi thông điệp “sách là người bạn tinh thần vô giá”.

Your browser does not support the video tag. Học sinh đi học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ tết được nhận một lá thăm cùng với lời chúc mừng năm mới từ thầy cô giáo. Clip: C.N

Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trích quỹ đội 1 triệu đồng mua gần 50 quyển sách để lì xì học sinh dưới hình thức rút thăm may mắn. Trong 3 ngày đầu năm mới, học sinh được mặc trang phục tự chọn đến trường.

Mỗi học sinh được nhận một lá thăm để rút thăm trúng thưởng sách. Ảnh: C.N

Trong ngày đi học đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, toàn bộ 9.500 học sinh của 30 trường bậc mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My được lì xì, mỗi em 5.000 đồng.

Học sinh huyện Nam Trà My được nhận tiền lì xì trong ngày đầu tiên đến trường sau Tết Nguyên đán. Ảnh: TRÀ THỊ THU

Niềm vui của cô giáo khi lì xì học sinh. Ảnh: TRÀ THỊ THU

Học sinh mặc trang phục đẹp ngày xuân. Ảnh: TRÀ THỊ THU

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong ngày đầu tiên đi học sau Tết Nguyên đán, số lượng học sinh đến trường ít hơn trước tết, nhất là ở bậc mầm non. Trường Mẫu giáo Hoa Sen (Tam Kỳ) test nhanh Covid-19 cho giáo viên và trẻ trước khi vào lớp. Ảnh: MỸ DUNG Tại TP.Tam Kỳ, các trường mầm non, mẫu giáo đã thực hiện vệ sinh trường lớp, liên hệ với trạm y tế test nhanh Covid-19 cho giáo viên, một số trường tổ chức test nhanh cho học sinh để nhà trường và phụ huynh an tâm.

Số tiền hoặc giá trị lì xì không lớn, nhưng đây là nỗ lực của các thầy cô giáo và tấm lòng của các nhà hảo tâm để các em có thêm niềm vui trong năm mới.Đặc biệt, đối với học sinh miền núi, trong đó có nhiều em chưa biết đến niềm vui khi nhận được lì xì, thì đây là món quà rất ý nghĩa. Thầy Nguyễn Trần Vỹ - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính (Nam Trà My) là người tổ chức hoạt động và kết nối nhà hảo tâm để có được món quà tặng học sinh vùng cao của huyện.Thầy Vỹ cho biết, dẫu học sinh Nam Trà My không ăn Tết Nguyên đán truyền thống nhưng thầy muốn góp thêm niềm vui cho học trò. Các thầy cô giáo ở huyện miền núi Nam Trà My cũng phấn khởi khi chứng kiến học trò của mình nhận được lì xì.