Phòng chống đuối nước cho học sinh

(QNO) – Gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh mà nạn nhân là các em học sinh. Chính vì thế, các trường học của huyện Núi Thành và vùng cao Tây Giang đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ.

Đoàn xã Tam Anh Bắc hướng dẫn kỹ năng cứu người gặp nạn. Ảnh: H.Q

Đoàn xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) vừa tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và THCS Lương thế Vinh. Tham gia tập huấn, các học sinh được đoàn viên thanh niên hướng dẫn một số kỹ năng an toàn khi xuống nước, thực hành các tư thế bơi lội căn bản và sơ cứu đuối nước.



Em Đỗ Nguyên Anh Thư, học sinh lớp 7 của Trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ: “Qua hướng dẫn của anh chị đoàn viên, em nhận thấy việc trang bị cho bản thân các kỹ năng bơi lội, sơ cứu đuối nước là rất cần thiết và bổ ích. Qua đó, giúp em tự bảo vệ mình trong các trường hợp có thể dẫn đến đuối nước”.

Còn em Nguyễn Trọng Phúc, học lớp 4 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nói: “Em thấy học bơi rất quan trọng, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp bản thân an toàn trên sông nước. Em sẽ siêng năng học và tập luyện để thành thạo các kỹ năng bơi”.

Huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: H.Q

Anh Huỳnh Minh Phát – Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc cho biết, tập huấn phòng chống đuối nước là hoạt động thường xuyên của đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, hạn chế các tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình tập huấn, để đảm bảo kiến thức cho học sinh, đơn vị đã chọn những đoàn viên là những huấn luyện viên có kỹ năng bơi lội, sơ cấp cứu tham gia đứng lớp, hướng dẫn; nội dung lý thuyết, thực hành căn bản, phù hợp với độ tuổi, sức khỏe học sinh.

Thời gian qua, các chương trình tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước được nhiều đơn vị, nhà trường tổ chức bằng cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu như “Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2022” do Tỉnh đoàn phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức dành cho học sinh các cụm đồng bằng, cụm miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong nội dung chương trình liên hoan, học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến tai nạn đuối nước; thể hiện các tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa về sự cần thiết của việc phòng chống đuối nước…

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống đuối nước trong “Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2022”. Ảnh: H.Q

Chị Huỳnh Thị Kiều Ly – Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học (Tỉnh đoàn Quảng Nam), Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, vào các kỳ nghỉ hè, tình trạng trẻ em rủ nhau chơi sông chơi suối dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn đuối nước. Chính vì thế công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh là việc làm cấp bách và thiết thực. Qua đó, giúp các em nâng cao hiểu biết về cách phòng tránh đuối nước, hình thành kỹ năng xử lý khi có tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các vụ tai nạn đuối nước xảy ra, các ngành chức năng, nhà trường, địa phương cần phối hợp, đẩy mạnh phong trào học bơi; rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây đuối nước và triển khai các biện pháp phòng ngừa; tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè.

Tại vùng cao Tây Giang, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức các buổi tập huấn về an toàn giao thông đường bộ và phòng tránh đuối nước cho học sinh trên địa bàn. Thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, địa hình miền núi nhiều sông suối, ao hồ nên nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em rất dễ xảy ra.

Một buổi học bơi tại Trường Tiểu học A tiêng, xã A Tiêng (Tây Giang). Ảnh: Đ.H

Hiện nay, một số trường học trên địa bàn đã đầu tư xây dựng hồ bơi lắp ghép và cử giáo viên thể dục dạy kỹ năng bơi cho học sinh. Tại Trường Tiểu học A Tiêng, xã A Tiêng (Tây Giang), nhà trường phân công giáo viên dạy bộ môn Thể dục tổ chức dạy bơi cho các em học sinh vào các buổi cuối tuần.

Thầy Trần Hữu Nhất - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Tiêng cho biết, vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, nhà trường tổ chức dạy bơi cho các em. Việc dạy bơi không chỉ dành riêng cho học sinh của trường mà cho học sinh một số trường lân cận. Các em được trang bị kỹ năng cần thiết về kỹ thuật bơi. Ở cuối chương trình bơi, học sinh còn được giáo viên hướng dẫn những kỹ năng phòng tránh đuối nước và cách xử lý trong những trường hợp gặp người bị đuối nước. “Trẻ em biết bơi sẽ biết cách để thoát hiểm tự cứu mình và cứu bạn khi gặp sự cố đuối nước”, thầy Nhất nói.

Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang nói: “Để giảm thiểu tử vong do đuối nước gây ra ở trẻ em đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự vào cuộc của cộng đồng. Đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè sắp đến”.