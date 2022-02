Phòng GD-ĐT Hội An trao tặng hơn 82 triệu đồng cho trường học tại Tây Giang

(QNO) - Phòng GD-ĐT TP.Hội An vừa đến thăm và tặng nhiều suất quà cho các trường học tại huyện Tây Giang.

Phòng GD-ĐT Hội An hỗ trợ kinh phí cho các trường học ở Tây Giang. Ảnh: Đ.H

Phòng GD-ĐT Hội An trao tặng hơn 82 triệu đồng mua sắm trang thiết bị dạy học và phục vụ bếp ăn nội trú cho Trường Mầm non liên xã Ch’Ơm - Ga Ry, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Ga Ry, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Ch’Ơm và Phòng GD-ĐT Tây Giang - đơn vị kết nghĩa với Phòng GD-ĐT Hội An.

Trước đó, Phòng GD-ĐT Hội An cũng giúp đỡ nhiều trường học khác ở Tây Giang có thêm trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng cao vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.