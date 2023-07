"Quả ngọt" trồng người

Với tinh thần “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, những năm qua TP.Tam Kỳ ban hành nhiều nghị quyết, đề án về phát triển sự nghiệp giáo dục. Thành quả mang lại cho địa phương là trường lớp khang trang, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên và khẳng định vị thế tốp đầu cả tỉnh.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng khen thưởng học sinh thành phố đạt giải quốc gia năm học 2022 - 2023. Ảnh: X.P

Được mùa học sinh giỏi

Khép lại năm học 2022 - 2023, thầy và trò ngành GDĐT TP.Tam Kỳ hân hoan với kết quả gặt hái được từ phong trào học sinh (HS) giỏi. Mới đây, một buổi lễ tuyên dương trang trọng do thành phố tổ chức đã vinh danh 195 HS đạt thành tích cao tại các kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật; trong đó, có 9 HS đạt giải khuyến khích quốc gia, 52 HS giải nhì cấp tỉnh, 103 HS giải ba cấp tỉnh, 2 HS giải nhất khoa học kỹ thuật và 30 HS xếp loại xuất sắc tiêu biểu của các trường.

Các HS này được lãnh đạo thành phố động viên, tặng giấy khen và tiền thưởng với tổng số tiền 149 triệu đồng. Riêng HS đạt giải nhất, nhì, ba các môn văn hóa cấp quốc gia, đoạt giải nhất các môn văn hóa cấp tỉnh sẽ được xét tặng giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2023 vào tháng 8 tới.

Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ - ông Nguyễn Văn Lộc cho biết, năm học 2022 - 2023 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển giáo dục TP.Tam Kỳ giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 90 của HĐND thành phố về phát triển giáo dục TP.Tam Kỳ đến năm 2025.

Thời gian qua, thầy và trò ngành giáo dục thành phố đã nỗ lực thi đua dạy tốt - học tốt và đạt kết quả hết sức tốt đẹp. “Trong thành tích toàn diện trên các mặt, nổi bật là những gương điển hình, tiêu biểu trong vườn hoa thi đua của toàn ngành.

Tại kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa bậc THCS, Tam Kỳ tham gia đủ 9 bộ môn do Sở GD-ĐT quy định. Kết quả, đạt 86 giải, tăng 44 giải so với năm học trước và đạt số lượng giải cấp tỉnh nhiều nhất từ trước đến nay; gồm 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 41 giải khuyến khích, đứng vị thứ nhì toàn đoàn” - ông Lộc chia sẻ.

HS Tam Kỳ còn để lại ấn tượng ở các sân chơi trí tuệ khác như hội thi Tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh, trưng bày sản phẩm dạy học STEM, tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên internet…

Tại các sân chơi này, nhiều HS Tam Kỳ đạt giải cao, được chọn vào đội tuyển tỉnh tham gia hội thi cấp khu vực, cấp quốc gia; tiêu biểu nhất là giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc môn bơi và Vovinam do Bộ GD- ĐT tổ chức, HS Tam Kỳ đóng góp 6 huy chương (gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng) trong tổng số 12 huy chương (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng) của đoàn Quảng Nam.

Chuẩn hóa trường học

Nghị quyết số 90 của HĐND TP.Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố đến năm 2025 là sự tiếp nối Nghị quyết 164 về phát triển giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, thể hiện sự quan tâm rất lớn của thành phố đối với sự nghiệp trồng người.

Theo Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ - ông Bùi Ngọc Ảnh, đây có thể xem như đòn bẩy, tạo động lực mới để tiếp tục nâng tầm vị thế giáo dục Tam Kỳ; đồng thời tạo bước đột phá trong chiến lược đầu tư nguồn lực con người, góp phần xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 1.

Thực tế trong thời gian qua, các đề án được thành phố ban hành đã tạo ra cú hích rất lớn trong việc nâng cao chất và lượng giáo dục, ngoài kết quả thi HS giỏi còn đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đến nay, Tam Kỳ là địa phương có 100% trường tiểu học, THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; đi đầu trong việc ban hành chính sách hỗ trợ triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường mẫu giáo, mầm non công lập. Đây là những tiền đề vững chắc cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp thành phố liên tục nằm ở tốp đầu của tỉnh về phong trào HS giỏi các cấp.

Diện mạo trường, lớp trên địa bàn cũng có sự chuyển biến tích cực theo hướng tầng hóa, kiên cố hóa, chuẩn hóa. Đến nay, cả 37 trường công lập từ mầm non đến THCS (13 mầm non, 14 tiểu học, 10 THCS) đều có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Tam Kỳ cũng là địa phương có hệ thống trường ngoài công lập tương đối phát triển với 14 trường mầm non, 1 trường liên cấp tiểu học - THCS - THPT (Trường Song ngữ quốc tế Quảng Nam Academy), chưa kể các trung tâm Anh ngữ, góp phần đa dạng hóa loại hình trường lớp, đẩy mạnh xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh.