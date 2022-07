Quảng Nam không có trường hợp vi phạm quy chế thi

Vì một kỳ thi an toàn

THÀNH CÔNG | 08/07/2022 - 12:59

Phương án để xử lý các tình huống, từ đảm bảo an toàn giao thông đến việc gìn giữ an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh đều được Công an tỉnh và công an các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.