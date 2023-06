Quảng Nam sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(QNO) - Sáng nay 20/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh - Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo dự buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam. Ảnh: X.P

Quảng Nam đã sẵn sàng

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho biết sau khi Bộ GD-ĐT có công văn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD-ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 10 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh gồm 38 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường báo cáo công tác chuẩn bị của tỉnh. Ảnh: X.P

Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã họp, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, địa phương nhằm tăng cường phối hợp tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp với ngành chức năng như công an, y tế, thanh tra, điện lực… xây dựng kế hoạch, phục vụ tổ chức kỳ thi đảm bảo an ninh, an toàn. Đồng thời thành lập hội đồng thi tỉnh và các ban của kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức điểm thi, đội ngũ cán bộ coi thi. Sở cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, triển khai kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất để kỳ thi năm 2023 đạt kết quả tốt.



Ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GD-ĐT cho rằng Quảng Nam bố trí số điểm thi lớn tại các địa phương miền núi tạo điều kiện cho TS. Ảnh: X.P

Phương án tổ chức các điểm thi về cơ bản như năm trước. Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh (TS) dự thi, cả tỉnh bố trí 56 điểm thi ở tất cả huyện, thị xã, thành phố với 865 phòng thi.

Để làm công tác thi, ngành sẽ điều động 2.810 người tham gia làm nhiệm vụ; trong đó 1.558 cán bộ coi thi (gồm THPT và THCS), 336 giám sát, 168 lãnh đạo, 152 thư ký điểm thi. Ngoài ra còn có lực lượng thanh tra ngành GD-ĐT (132 người), công an (224), y tế (56), nhân viên phục vụ, trật tự viên (248). Cạnh đó, ban sao in đề thi 34 người, vận chuyển đề thi 18 người, làm phách và chấm thi 283 người.

Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Sở GD-ĐT chỉ đạo tất cả trường THPT miền núi triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là các trường có học sinh nội trú phải giữ chân các em ở lại nuôi ăn ở cho đến khi kết thúc kỳ thi.

Thiếu tá Đỗ Xuân Giang - cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: X.P

Đối với công tác vận chuyển đề thi đến các điểm thi ở miền núi giao cho ngành công an và UBND các huyện chỉ đạo, hỗ trợ, sử dụng xe biển số xanh và đảm bảo xuyên suốt trong việc vận chuyển đề thi, bài thi, có lực lượng công an bảo vệ.

“Thời gian qua Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Sở GD-ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát nhằm xử lý kịp thời những hạn chế, tồn tại. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch” - ông Tường khẳng định.

Kỳ thi năm nay Quảng Nam có tổng cộng 17.197 TS đăng ký dự thi, gồm 15.893 TS THPT, 648 TS giáo dục thường xuyên, 656 TS tự do. Trong số đó, 16.460 TS dự thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 603 TS thi để xét đại học, cao đẳng và 134 TS chỉ thi tốt nghiệp.

Lưu ý đảm bảo an ninh, an toàn

Ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GD-ĐT cho rằng Quảng Nam quan tâm bố trí số điểm thi lớn tại các địa phương miền núi tạo điều kiện cho TS dự thi thuận lợi. Qua kiểm tra, lưu ý địa phương rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất, nhất là phòng đề thi, bài thi; chuẩn bị phòng dự phòng để xử lý tình huống phát sinh như phòng thi hỏng điện hay sập trần la phông.

Ông Ngô Minh Hưng - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT lưu ý thanh tra làm độc lập, không trực tiếp vào các công việc của hội đồng thi. Đặc biệt quan tâm đến công tác coi thi vì đây là khâu tiềm ẩn sai sót, tiêu cực, tránh chồng chéo giữa thanh tra của sở và bộ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác thi. Ảnh: X.P

Thiếu tá Đỗ Xuân Giang - cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an đề nghị cán bộ công an và trưởng điểm thi phải trực 24/24 giờ ở trong phòng. Máy phá sóng tính toán phù hợp, 4 cái là hơi nhiều ở khu vực chấm thi. Địa điểm để đồ dùng của TS đảm bảo, giúp các em an tâm làm bài.

“Lưu ý thêm ngành công an tập huấn không chỉ quy định của ngành mà còn quy chế thi của Bộ GD-ĐT, phối hợp phòng chống tiêu cực công nghệ cao” - Thiếu tá Đỗ Xuân Giang nói.

Còn ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ GD-ĐT, Phó Trưởng đoàn công tác mong địa phương “làm đúng, làm đủ” quy định và quan tâm hơn đến điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để TS làm bài thi đạt kết quả cao.

Lực lượng tình nguyện sẵn sàng để tiếp sức cho TS. Ảnh: X.P

Kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và quy chế thi; đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh tiếp thu các ý kiến, đề xuất xuất của các thành viên đoàn kiểm tra để tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy chế và diễn ra thành công. Các ngành tăng cường phối hợp, kiểm tra; lưu ý vấn đề an ninh, an toàn từ điện, phòng chống cháy nổ đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…

Băn khoăn việc trong thời gian chuẩn bị và diễn ra kỳ thi không có mặt Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cũng không nghe được điện thoại do đi học, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy chế thi để kịp thời chỉ đạo, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

“Đã làm tốt rồi, chặt chẽ rồi nhưng không được chủ quan và phải thực hiện theo đúng quy chế. Với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh và các ngành chức năng, hy vọng Quảng Nam tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thành công” - bà Minh nói.