Quảng Nam sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

(QNO) - Sáng nay 3.7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các trường THPT về công tác tổ chức kỳ thi năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc - Chủ tịch Hội đồng thi số 34 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Phòng PA03 Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu công tác tổ chức thi phải đảm bảo nghiêm túc và an toàn phòng chống dịch. Ảnh: X.P

Theo ông Hà Thanh Quốc, đây là cuộc họp cuối cùng về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8.7 tới. Thời gian qua, toàn ngành đã tích cực triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị sẵn sàng

Cô giáo Arất Mai Tình - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang cho biết, nhà trường đã chuẩn bị chỗ ở đáp ứng yêu cầu bố trí cho cán bộ coi thi ở xa có nhu cầu về chỗ ở, khẩu trang để cấp phát mỗi thí sinh (TS) theo từng buổi thi, nước uống. Ngoài ra, trường còn nắm số điện thoại từng TS, phụ huynh và gửi cho địa phương, Huyện đoàn để đề phòng các em ngủ quên có thể liên lạc, hỗ trợ đưa đón.

Theo thầy Đinh Văn Tư - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đông Giang), đến nay nhà trường chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu, đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí phòng chờ, điện thoại có loa ngoài, camera an ninh theo quy định. Trường cũng triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch như chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang, tổ chức cho TS khai báo y tế, bố trí cho cán bộ coi thi, TS ăn ở tại trường.

TS kiểm tra thông tin liên quan đến kỳ thi tại trường. Ảnh: X.P

Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành) - thầy Huỳnh Ngọc Phúc cũng cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được triển khai thực hiện chu đáo. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với địa phương về việc đảm bảo an ninh trật tự, y tế, sẵn sàng tốt nhất để tổ chức kỳ thi.

Trong khi đó, thầy Lê Văn Ngạt - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Điện Bàn) thông tin, Trung tâm Y tế Điện Bàn chỉ bố trí 1 nhân viên y tế trong khi quy định mỗi điểm thi phải là 2 người và đề nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh quan tâm.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế khẳng định, sở đã chỉ đạo toàn ngành y tế trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho kỳ thi diễn ra an toàn. Ngành cũng có những khuyến cáo các điểm thi phải quan tâm đến công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, nhất là khu vực vệ sinh bởi đây là nơi rất dễ lây bệnh. Vấn đề quan trọng cần hết sức quan tâm nữa bên cạnh vệ sinh, khử khuẩn lan can, cầu thang vào mỗi cuối buổi thi mà ngành GD-ĐT và các địa phương phải lưu ý đó là vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Ngoài ra, đề nghị tất cả trường học rà soát lại danh sách giáo viên, TS có liên quan đến yếu tố dịch tễ hay không để tránh trường hợp như năm trước, ngành y tế khá vất vả và tốn cả tỷ đồng truy vết, xét nghiệm. Đồng thời lưu ý các điểm thi nếu có F1 thi riêng phải có quần áo bảo hộ và tổ chức thi đảm bảo theo quy định” - ông Mai Văn Mười nói.

Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười lưu ý các khuyến cáo của ngành về phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: X.P

Liên quan đến công an an ninh, trật tự cho kỳ thi, ông Vương Quốc Hội - Trưởng phòng PA03 Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, đến nay tất cả lực lượng công an đã triển khai một số bước như sao in đề thi, sắp tới là vận chuyển đề, bảo vệ kỳ thi. Công an 18 huyện, thị xã, thành phố cũng đã triển khai kế hoạch, nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh giao.

Đảm bảo cho kỳ thi an toàn

Nhấn mạnh đến các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, ông Hà Thanh Quốc đề nghị tất cả cán bộ làm công tác thi phải “nắm vững, nắm kỹ” Hướng dẫn 1318 của Bộ GD-ĐT và các văn bản của Sở GD-ĐT, trong đó lưu ý thực hiện đúng, đủ theo quy định. Lãnh đạo các điểm thi phải phô tô Hướng dẫn 1318 và dán công khai tại trường để mọi người đều có thể đọc để nắm rõ.

TS phải thực hiện nghiệm biện pháp 5K trong suốt quá trình dự thi. Ảnh: X.P

Ông Quốc lưu ý, lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi tuyệt đối không mang và cũng không để TS mang thiết bị thu phát vào khu vực thi. Hiện nay công tác sao in đề thi đang được thực hiện và sẽ tiến hành giao đề thi vào ngày 6.7. Vì vậy, các điểm thi phối hợp với các địa phương về việc hỗ trợ xe chuyên dụng chở đề về các điểm thi và triển khai bảo vệ 24/24 giờ.

Các trường THPT phải tạo điều kiện đón, bố trí nơi ăn ở đối với cán bộ coi thi từ nơi xa đến, tích cực phối hợp với địa phương nhờ hỗ trợ chỗ ăn ở, nghỉ ngơi, công tác an ninh trật tự, y tế. Đề nghị cán bộ thanh tra do Bộ GD-ĐT cử đến phải thực hiện kiểm tra y tế, ở lại trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, thống nhất đồng loạt phun thuốc khử trùng các điểm thi vào ngày 5.7. Đề nghị các trường tăng cường bố trí nhân viên, thiết bị đo thân nhiệt để nhanh chóng cho TS vào điểm thi, tránh ùn tắc, tập trung đông và lâu tại cổng trường thi. Sở đã có quyết định thay thế 46 giáo viên làm công tác thi có đơn đề nghị do có liên quan đến yếu tố dịch tễ như nhà ở Đà Nẵng, về từ vùng dịch.

Đo thân nhiệt là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả TS và người làm nhiệm vụ tại điểm thi. Ảnh: X.P

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ca dương tính nên việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo an toàn cả về quy chế thi và dịch bệnh. Tỉnh có 4 ca dương tính trong cộng đồng của đợt dịch thứ 4 nhưng đến nay qua 14 ngày không phát sinh ca mới. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan bởi thực tế nhiều địa phương vẫn có tình trạng F2 trở thành F0.

Ông Tân khẳng định tinh thần chỉ đạo của tỉnh là tuyệt đối thực hiện tổ chức thi theo đúng quy định, quy chế song song với phòng chống dịch an toàn; thống nhất quan điểm chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 1 đợt mà không nghĩ đến việc thi đợt 2 vì đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng các điểm thi dự phòng đối với TS diện F1, phòng thi dự phòng với F2.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy chế, ông Tân đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tập trung phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi. Trong đó, ngành GD-ĐT phải quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như ngành y tế, công an suốt ngày đêm căng mình chốt chặn, truy vết, xét nghiệm.