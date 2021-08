Quê hương Tam Kỳ trong trái tim học trò

(QNO) - Cuộc thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến “Thiếu nhi Tam Kỳ - tự hào quê hương” với chủ đề “Tam Ky - in my heart” (Tam Kỳ trong tim tôi) do Phòng GD-ĐT và Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức đã tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Đội thi phường Tân Thạnh. Ảnh: H.N.G

Cuộc thi “Thiếu nhi Tam Kỳ - tự hào quê hương” thu hút 65 học sinh tiểu học, THCS ở tất cả 13 xã phường trên địa bàn thành phố tham gia, khép lại vào ngày 27.8. Cuộc thi trải qua 2 phần. Phần 1 các đội dự thi bằng video clip với nội dung: giới thiệu về quê hương; giới thiệu về di tích, cảnh đẹp hoặc những nét văn hóa đặc sắc của quê hương, các làng nghề truyền thống, tình cảm đối với quê hương.

Phần 2 thực hiện theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính và 13 điểm cầu ở các xã phường xoay quanh chủ đề chính với các nội dung: những biện pháp phòng chống Covid-19 ở Tam Kỳ; trải nghiệm vẻ đẹp Tam Kỳ; cảm nhận tình yêu Tam Kỳ; Tam Kỳ vui vẻ và thân thiện; Tam Kỳ - tiếng nói từ trái tim yêu thương; Tam Kỳ - thực phẩm cho tâm hồn...

Cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: T.H

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi nhận xét: “Video dự thi của các đơn vị giàu tính sáng tạo, sôi động và thu hút người xem; đã làm nổi bật được nét văn hóa, con người Tam Kỳ. Cuộc thi cũng cho thấy kiến thức, năng lực phát âm, sử dụng ngôn ngữ, ngữ điệu, kỹ năng trình bày tiếng Anh của học sinh rất tốt”.

Cô Nguyễn Thị Như Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng - ngôi trường có học sinh dự thi thuộc đơn vị phường An Mỹ cho rằng, cuộc thi đã tạo sân chơi sinh động, hấp dẫn để học sinh tiểu học và THCS có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng tiếng Anh. Cuộc thi diễn ra trong chuỗi hoạt động hè của thiếu nhi TP.Tam Kỳ, có thể thấy, không vì dịch bệnh Covid mà các em mất đi niềm vui và ý nghĩa của mùa hè tuổi thơ.

Đội phường An Mỹ có sự chuẩn bị rất chu đáo từ nội dung, kịch bản, quay video. Bên cạnh đó, có sự phối hợp của phụ huynh và đặc biệt là học sinh đã được trang bị kỹ năng tiếng Anh cũng như phong cách thể hiện. Đây chính là đơn vị giành giải nhất cuộc thi. “Để có được kết quả như vậy, các em phải được rèn luyện trong quá trình học tại trường và cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện và vận dụng những điều đã học” - cô Như Anh nói.

Đội phường An Mỹ - đơn vị giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: K.Đ

Một học sinh tham gia cuộc thi cho rằng, nội dung thi lần này rất bổ ích, ý nghĩa và sáng tạo. Chỉ kiến thức trên lớp không đủ, các em còn phải có kiến thức xã hội, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và cả công nghệ thông tin. Nói chung là học sinh cần phải được trang bị những kỹ năng mềm.

Tương tự, theo Bí thư Đoàn phường Tân Thạnh - chị Huỳnh Thị Ngân Giang, cuộc thi giúp các em cải thiện, nâng cao trình độ tiếng Anh, tự tin thể hiện sở thích của mình. Đặc biệt là thể hiện được niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước, chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời khi tham quan các điểm du lịch, hay tự hào về truyền thống lịch sử và đặc biệt là người dân Tam Kỳ có truyền thống hiếu học, mộc mạc, chân chất và mến khách.