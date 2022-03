Quế Sơn ký kết hợp tác giáo dục

(QNO) - Sáng nay 18.3, Phòng GD-ĐT huyện Quế Sơn và tổ chức Teach For Vietnam (Giảng dạy vì Việt Nam) ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Phòng GD-ĐT huyện Quế Sơn và tổ chức Teach For Vietnam ký kết hợp tác. Ảnh: DUY THÁI

Chương trình hợp tác được thực hiện tại 9 trường học trên địa bàn Quế Sơn, gồm 4 trường tiểu học (Quế An, Quế Long, Quế Minh, Quế Phong) và 5 trường THCS (Quế An, Quế Phong, Quế Minh, Quế Long, Đông Phú). Nội dung hợp tác bao gồm giáo dục ngoại khóa tiếng Anh, giáo dục ngoại khóa định hướng Stem và giáo dục khởi nghiệp.

Chương trình hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học cho các trường, đặc biệt góp phần hỗ trợ và phát triển năng lực tiếng Anh giao tiếp, tư duy khoa học, tư duy khởi nghiệp gắn với thực tiễn cho học sinh.

Dịp này, tổ chức Teach For Vietnam bàn giao 3 phòng không gian sáng chế Stem cho 3 trường THCS: Đông Phú, Quế An và Quế Long do Quỹ Chipping in for Education (CIFE) tài trợ.