Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8.7. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của tỉnh cũng như các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức kỳ thi quốc gia an toàn, đúng quy chế.

Kiểm tra các thí sinh trước khi bước vào phòng thi tại kỳ thi năm 2021. Ảnh: X.P

Tạo thuận lợi cho thí sinh

Thông tin từ Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, toàn tỉnh có hơn 16.800 thí sinh (TS) đăng ký dự thi. Trong đó, 15.480 TS thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 TS chỉ thi tốt nghiệp; 535 TS chỉ thi để xét đại học, cao đẳng. Số TS đang học lớp 12 tại các trường THPT đăng ký dự thi là 15.782, TS học chương trình giáo dục thường xuyên là 452 và số TS tự do là 601.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, để tổ chức kỳ thi, thời gian qua ngành GD-ĐT tổ chức kiểm tra, lựa chọn những trường học đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, phòng thi, tường rào cổng ngõ, điện thắp sáng, quạt cũng như các điều kiện khác phục vụ kỳ thi.

Do số lượng TS năm nay đông nên toàn tỉnh bố trí 55 điểm thi tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố với tổng cộng 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng).

Bên cạnh các trường THPT, ngành còn sử dụng một số trường THCS lân cận trên địa bàn làm địa điểm tổ chức thi như THCS Trần Phú, Phan Châu Trinh (Điện Bàn), Kim Đồng (Hội An), Nguyễn Du (Tam Kỳ). Nhờ vậy, hầu hết TS đều được thi tại trường mình đang học, rất thuận lợi trong việc đi lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, các năm qua, Quảng Nam tổ chức rất tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, được Bộ GD-ĐT và xã hội đánh giá cao. Vì vậy, các ngành, các địa phương theo nhiệm vụ, chức năng của mình phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra tốt hơn nữa, nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.

Bên cạnh cơ sở vật chất, góp phần cho thành công trong công tác tổ chức kỳ thi là lực lượng giám thị. Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh sẽ điều động tổng cộng hơn 2.200 cán bộ, giáo viên làm công tác thi; tất cả được tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Cạnh đó, hơn 800 người của các lực lượng như công an, y tế, thanh tra ngành GD-ĐT, nhân viên phục vụ, trật tự viên cũng được phân công tham gia phục vụ kỳ thi, hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Cộng đồng trách nhiệm

Một trong những vấn đề được quan tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, nhất là việc chống gian lận, tiêu cực, làm lộ đề thi khi mà thiết bị thu, phát thông tin ngày càng tinh vi.

Theo phương án của ngành GD-ĐT, mỗi điểm thi ngoài 6 nhân viên là trật tự viên, phục vụ của ngành còn có 5 cán bộ công an làm nhiệm vụ. Ngành công an cũng bố trí các lực lượng như cảnh sát giao thông để tham gia gìn giữ trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi.

Theo ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, các địa phương miền núi quan tâm hơn trong khâu vận chuyển đề thi từ hội đồng sao in tại Tam Kỳ đến các điểm thi và giao bài thi cho hội đồng thi sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

“Kinh nghiệm những năm trước có 6 chuyến xe độc lập của 6 huyện miền núi cao làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi, bài thi. Năm nay, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đề nghị công an các địa phương bố trí xe làm phương tiện vận chuyển đề thi” - ông Thành nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hồ Song Ân cho biết, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt cho công an các địa phương, cán bộ, chiến sĩ nắm rõ quy chế, không bố trí làm nhiệm vụ đối với những cán bộ, chiến sĩ có con dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đồng thời, ngành cũng chủ động kiểm tra để phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là trang thiết bị thu, phát thông tin. Về khâu vận chuyển đề thi, công an 6 huyện miền núi cao sẽ bố trí phương tiện cùng lực lượng Công an tỉnh tham gia thực hiện vận chuyển đề thi đến các địa điểm thi nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam khẳng định với trách nhiệm của mình, đơn vị đã sớm xây dựng phương án cấp điện thường xuyên, xuyên suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, địa điểm sao in đề thi, địa điểm chấm thi.

“Năm nào công ty cũng có sự chỉ đạo đối với các đơn vị ở địa phương có phương án bố trí cấp điện dự phòng, hạn chế tình trạng mất điện, nhất là ở miền núi vì mùa thi thường xuất hiện mưa dông, nếu có phải tập trung lực lượng xử lý, khắc phục nhanh nhất” - ông Lợi nói.