Sáng nay 5.9, học sinh Quảng Nam khai giảng năm học 2022 - 2023

(QNO) - Cùng với cả nước, sáng nay 5.9, các trường học trên địa bàn Quảng Nam đồng loạt khai giảng năm học 2022 - 2023. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự lễ khai giảng, chia vui và động viên các trường học bước vào năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam. Ảnh: Q.TUẤN

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam (Hội An) có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cùng nhiều lãnh đạo sở, ban ngành, các địa phương miền núi.

Năm học 2021 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam có 90% học sinh xếp loại khá, giỏi; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT của trường xếp thứ 3 toàn tỉnh, chỉ sau 2 trường THPT chuyên. Học sinh của trường xếp thứ 3 toàn đoàn bảng B thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Vừa qua, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 10 năm (năm học 2010 - 2011 đến 2020 - 2021).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam. Ảnh: Q.TUẤN

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi nhân viên phụ trách bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam. Ảnh: Q.TUẤN

Năm học 2022 - 2023, toàn trường ổn định 15 lớp cấp THPT với 465 học sinh gồm 10 dân tộc anh em, thuộc các huyện miền núi của tỉnh. Trong đó, tuyển sinh 160 học sinh lớp 10. Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường và đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023; động viên học sinh đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong năm học mới.

Qua 37 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường tuyển sinh đào tạo hơn 3.300 học sinh; trong đó có hơn 2.800 học sinh ra trường, được tiếp tục đào tạo đại học, cao đẳng về tham gia công tác tại địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

[VIDEO] - Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam:

* Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến dự lễ khai giảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khai giảng năm học mới. Ảnh: D.LỆ

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trải qua 45 năm xây dựng và phát triển. Năm học 2021 - 2022, nhà trường vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, nhà trường đạt 14 giải cá nhân (1 giải nhất, 4 giải ba, 9 giải khuyến khích) ở tất cả bộ môn. Học sinh còn đạt nhiều giải ở các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Năm học qua, tỷ lệ học sinh giỏi, khá tăng 24,2%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 318/320 học sinh đỗ tốt nghiệp (đạt 99,38%), vượt mức bình quân của toàn tỉnh 0,86%.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chào đón học sinh khối lớp 10. Ảnh: D.LỆ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: D.LỆ

Năm học 2022 - 2023, nhà trường xác định triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, với chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD-ĐT”.

* Tại Trường THCS Phan Tây Hồ (xã Tam Thái, Phú Ninh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Năm học mới này, nhà trường đón 150 học sinh khối lớp 6, nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 500 em với 15 lớp.

Đón học sinh khối lớp 6 vào Trường THCS Phan Tây Hồ. Ảnh: H.ĐẠO

Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Phan Tây Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,7%. Học sinh đạt 22 giải cấp huyện, 12 giải cấp tỉnh tại các cuộc thi, hội thi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: H.ĐẠO

Năm học này, nhà trường tiếp tục mục tiêu phát triển sự nghiệp GD-ĐT, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục, xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Bảo đảm an toàn trường học; phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh…

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Tam Kỳ).

Cô trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu háo hức trước giờ phút khai giảng. Ảnh: T.VY

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo thành phố và nhà trường ra tận cổng trường đón các em học sinh bước vào lớp 1, đánh hồi trống khai trường và tham gia hoạt động văn hóa - văn nghệ chào đón năm học mới 2022 - 2023. Đồng chí Trần Văn Tân cũng trao tặng nhà trường lẵng hoa của UBND tỉnh nhân dịp khai giảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đón học sinh vào năm học mới tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: T.VY

Năm học này, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đón 210 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.121 em. Mục tiêu của nhà trường là nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 để xây dựng môi trường trường học an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động dạy và học.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học số 3 Nam Phước (Duy Xuyên), tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai trường.

Quang cảnh ngày khai trường của cô trò Trường Tiểu học số 3 Nam Phước. Ảnh: H.QUÂN

Năm học này nhà trường có gần 930 học sinh ở 5 khối, trong đó lớp 1 là 195 em. Trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho 100% học sinh, đảm bảo đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cạnh đó, học sinh sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, từ thiện nhân đạo, rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn giao thông...

Chút bỡ ngỡ ngày đầu đến trường. Ảnh: H.QUÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng Trường Tiểu học số 3 Nam Phước. Ảnh: H.QUÂN

Theo Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, năm học 2022 - 2023 toàn huyện có hơn 23.380 học sinh thuộc 52 trường mầm non, tiểu học và THCS. Ngành giáo dục huyện sẽ chủ động, tích cực chuyển sang trạng thái bình thường mới theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, kiên trì các mục tiêu chất lượng giáo dục”. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, thực hiện chuyển đổi số giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh...

[VIDEO] - Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học số 3 Nam Phước:

* Tại Quế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự lễ khai giảng và chúc mừng năm học mới tại Trường THCS Quế Phú (xã Quế Phú).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Quế Phú. Ảnh: V.SỰ

Năm học 2021 - 2022, đối với khối lớp 6 của trường, 100% học sinh có kết quả rèn luyện đạt loại tốt và khá; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập đạt loại tốt và khá là 58,28%. Đối với các khối lớp từ 7 - 9, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt và khá đạt 99,84%; tỷ lệ học sinh giỏi và khá đạt 75,29%. Tỷ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS là 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 đạt 84%.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Quế Phú. Ảnh: V.SỰ

Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Quế Phú đạt 4 giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 51 giải cấp huyện. Toàn trường có 7 cán bộ, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện... Năm học 2022 - 2023, Trường THCS Quế Phú có tổng cộng 791 học sinh.

Nhân lễ khai giảng năm học mới, Công ty CP Tập đoàn Timico trao tặng 120 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Mẫu giáo Măng Non (phường Minh An, TP.Hội An). Năm học 2022 - 2023, trường có 335 học sinh/11 lớp, tăng 15 học sinh so với năm học trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Trường Mẫu giáo Măng Non. Ảnh: V.LỘC

Năm học 2021 - 2022, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng chất lượng dạy và học của Trường Mẫu giáo Măng Non vẫn đạt kết quả ấn tượng với 9/22 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố, 7 cá nhân được UBND TP.Hội An công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh.

* Tại Đại Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Ái Nghĩa. Ảnh: H.LIÊN

Nhà trường có khuôn viên rộng 7.000m2, với 12 dãy phòng học được trang bị kiên cố, tầng hóa; khu hiệu bộ gồm 5 phòng; có đầy đủ nhà sinh hoạt truyền thống, sân vui chơi cho trẻ, thư viện và cảnh quan nhà trường được xanh hóa. Đây cũng là ngôi trường đạt chuẩn mức độ 3, kiểm tra chất lượng mức độ 2.

* Năm học 2022 - 2023, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An) chú trọng công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia.

Khen thưởng học sinh lớp 10 đạt điểm thủ khoa các lớp chuyên năm học 2022 - 2023. Ảnh: P.TOÀN

Nhà trường còn đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 10 bảo đảm hiệu quả; chú trọng đào tạo học sinh theo hướng phát triển toàn diện; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh; chủ động hợp tác, nhận học bổng du học quốc tế; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục...

Năm học vừa qua, bảng vàng thành tích của nhà trường tiếp tục khắc tên nhiều học sinh ưu tú. Trường đạt hơn 500 giải học sinh giỏi ở các kỳ thi mang tính chất quốc tế, quốc gia, khu vực trong nước và cấp tỉnh. Phong trào học Anh ngữ lấy chứng chỉ quốc tế có bước đột phá, có lớp gần 100% học sinh có chứng chỉ, nhiều em được du học nước ngoài. Học sinh đỗ thủ khoa đại học cũng chiếm đa số các thủ khoa trong tỉnh...

Dịp này, nhà trường khen thưởng 10 học sinh lớp 10 đạt điểm thủ khoa các lớp chuyên năm học 2022 - 2023 và trao 18 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Bắc Trà My, hơn 13.000 học sinh của 39 trường học nô nức khai giảng năm học mới. Năm học 2022 - 2023 toàn huyện có 13.195 học sinh, gồm cấp mầm non 3.033 em, tiểu học 5.224 em, THCS 3.469 em và THPT 1.469 em.

Năm học mới, Bắc Trà My đã dành nguồn kinh phí 650 triệu đồng mua sắm sách giáo khoa cho học sinh khối lớp 3 và khối lớp 6 của các trường học mượn miễn phí. Cùng với công tác dạy học, ngành GD-ĐT huyện đã xây dựng kế hoạch duy trì các đội cồng chiêng tại trường học và thành lập mới 3 đội cồng chiêng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

* Năm học 2022 - 2023 toàn huyện Nam Trà My có hơn 10.000 học sinh với 31 trường học các cấp. Trong đó mầm non 10 trường, tiểu học 8 trường, THCS 8 trường và 3 trường có 2 cấp học tiểu học và THCS, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 THPT. Năm học này, ngành GD-ĐT địa phương đặt quyết tâm vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên để hoàn thành các mục tiêu dạy và học.

* Tại Nam Giang, năm học này ngành GD-ĐT huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.

Học sinh vùng cao huyện Nam Giang dự khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV

Theo đó, địa phương sẽ nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.

Ngoài ra, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7. Đa dạng hóa nội dung chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được học tập liên tục, suốt đời theo kế hoạch của UBND huyện Nam Giang về triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Nam Giang”.

* Tại Núi Thành, năm học này có hơn 30.000 học sinh các cấp học. Trong đó có hơn 4.500 trẻ mẫu giáo, 13.967 học sinh tiểu học, 8.867 học sinh THCS và gần 3.000 học sinh THPT. Toàn huyện có 63 trường học với 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

* Năm học mới, Thăng Bình có 33.000 học sinh theo học tại 75 trường học các cấp. Với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động GD-ĐT”, ngành GD-ĐT địa phương xác định 12 mục tiêu cần thực hiện.

Trong đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học mới linh hoạt, phù hợp với tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai Đề án “Sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025”; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông...

* Năm học 2022 - 2023, Nông Sơn có 13 trường từ bậc mầm non đến THCS với 190 lớp học, gần 4.800 học sinh. Trong đó có 875 học sinh mẫu giáo, 2.274 học sinh tiểu học, 1.609 học sinh THCS.

* Tại Tiên Phước, năm học mới có gần 16.000 học sinh theo học ở 45 trường học các cấp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên gần 1.200 người.

Học sinh THPT ở Tiên Phước khai giảng năm học mới. Ảnh: N.HƯNG

Toàn huyện có 26 điểm trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS được đầu tư sửa chữa với kinh phí gần 7 tỷ đồng và đến nay cơ bản đã hoàn thành. Ngoài ra đang xây mới 5 trường gồm: Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh, Trường Mẫu giáo Tiên Phong, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Tiên An.

* Tây Giang có hơn 5.800 học sinh của 23 trường từ bậc mầm non đến THPT. Trong đó hơn 5.200 học sinh với 236 lớp học ở bậc mẫu giáo, tiểu học, THCS; 665 học sinh THPT. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang có 347 học sinh. Năm học 2021 - 2022, nhà trường có tỷ lệ học sinh giỏi đạt 16,67%, tăng 6% so với năm học trước; học sinh khá đạt 59,3%.