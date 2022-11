Sôi nổi ngày hội mầm non Tam Kỳ

(QNO) - Các hoạt động sôi nổi, sáng tạo, ý nghĩa tại Ngày hội mầm non Tam Kỳ để lại nhiều cảm xúc trong đội ngũ giáo viên và trẻ mầm non, mẫu giáo.

Ngày hội mầm non năm học 2022 - 2023 do Phòng GD-ĐT Tam Kỳ tổ chức cuối tháng 10 đã khép lại, nhưng có lẽ dư âm vẫn đọng mãi trong lòng mỗi cô giáo và trẻ bậc học này.

Đây là lần đầu tiên phòng tổ chức hoạt động với quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) với sự tham gia của 120 giáo viên, 240 trẻ của 24 trường mầm non - mẫu giáo công lập, tư thục trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - chuyên viên Phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm tạo nét ứng xử văn hóa trong môi trường giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên; phát huy hiệu quả chuyên đề phát triển vận động trong trường mầm non...

Ngày hội tổ chức tại Trường Mầm non Sơn Ca với các hoạt động trưng bày đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; các trò chơi vận động và hoạt động cho cô giáo và trẻ; thi giáo viên tài năng; tham quan và trải nghiệm các khu trưng bày; tọa đàm “Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở trường mầm non”...

Cô Phạm Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh chia sẻ, đây thực sự là ngày vui, ý nghĩa, ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc. Các cô giáo và trẻ gây bất ngờ cho khán giả qua phần thể hiện tài năng ở từng nội dung thi. Cán bộ quản lý, giáo viên có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo sự gắn kết giữa các trường mầm non - mẫu giáo trong thành phố cũng như sự gắn kết giữa cô và trẻ.

Ở hoạt động trải nghiệm, mỗi trường gồm 2 cô và 5 trẻ sáng tạo một bức tranh theo chủ đề chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ, Phó ban Tổ chức ngày hội nhận xét, đa số trường sử dụng vật liệu tái chế như vải, giấy carton, vỏ lá cây,... Cô trò thể hiện tài năng, sự phối hợp nhuần nhuyễn trong xé, cắt, dán, vẽ, tô màu để tạo ra bức tranh hài hòa về màu sắc, bố cục, nội dung... Sản phẩm của nhiều trường rất sáng tạo, ý tưởng sâu sắc, kết hợp giữa vẽ, viết thư pháp, minh họa cô giáo hiền hòa, thân thiện bên trẻ hồn nhiên tạo cho người xem cảm xúc về tình cảm cô - trò.

Trong phần thi tài năng, các cô giáo thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong việc lựa chọn những vật liệu tái chế, thân thiện môi trường để thiết kế bộ trang phục đầy màu sắc, có điểm nhấn, phù hợp và gây bất ngờ cho người xem trong phần trình diễn.

Trong không gian của ngày hội, các đội đầu tư chu đáo gian trưng bày đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học. Đa số trường thể hiện những điểm nổi bật của cấp học trong việc lồng ghép phương pháp giáo dục STEM trong làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học. Đồ dùng, đồ chơi trưng bày đẹp và sáng tạo.

Bên cạnh các phần thi của cô và trẻ, trẻ còn đồng diễn aerobic, tham quan các gian trưng bày, giáo viên các các trường đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt là những ưu thế trong việc áp dụng mô hình bữa ăn dinh dưỡng, kết hợp vận động hợp lý trong trẻ mầm non.

[VIDEO] - Ngày hội mầm non Tam Kỳ. Thực hiện: LÊ THU

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền đánh giá, các đơn vị tham gia ngày hội đã đầu tư, chuẩn bị chu đáo, công phu, tạo ra sân chơi hấp dẫn, lôi cuốn, bổ ích. “Hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, bổ ích hơn nữa để tiếp thêm động lực, sức mạnh và khơi nguồn cảm hứng, đam mê cho các cô giáo, cho trẻ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non với mục tiêu “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trên nền tảng “trường học hạnh phúc”.

Kết quả, Trường Mẫu giáo Hương Sen đoạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì thuộc về Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Mẫu giáo Măng Non; các Trường Mầm non 24/3, Mầm non Misaki, Mẫu giáo Hải Âu, Mẫu giáo Họa Mi đoạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích.