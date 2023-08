Thống nhất trình nội dung mức thu học phí và bữa ăn học đường tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở GD-ĐT và ngành liên quan về các nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thống nhất trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới 2 nội dung liên quan đến ngành GD-ĐT. Ảnh: X.P

Tại cuộc họp, Sở GD-ĐT báo cáo quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức sàn Nghị định 81 của Chính phủ; trong đó mức thu từ học sinh bằng mức thu năm học 2021 - 2022, khoản chênh lệch giữa mức sàn và mức thu học phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Về đề án bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa nhằm thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường theo Quyết định số 1660 (2/10/2021) của Thủ tướng Chính phủ (đề nghị dừng Nghị quyết số 17 (20/7/2022) của HĐND tỉnh về Chương trình Sữa học đường), theo Sở GD-ĐT, điểm mới là thời gian thực hiện từ tháng 1/2024 (học kỳ 2 năm học 2023 - 2024) và giao về UBND các huyện triển khai.

Đối với sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27 (22/7/2021) của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026, Sở GD-ĐT đề xuất theo hướng nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh từ 300 nghìn đồng/tháng lên 700 nghìn đồng/tháng nhưng cần nghiên cứu thêm để trình kỳ họp sau.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh những nội dung cần thiết phải trình ngay kỳ họp tới của HĐND tỉnh; còn chưa cấp thiết cơ quan soạn thảo tiếp tục xem xét, tham mưu, xin ý kiến hoàn chỉnh để trình tại các kỳ họp sau.

Theo đó, thống nhất trình tại Kỳ họp 16 HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức sàn Nghị định 81; trong đó mức thu từ học sinh bằng mức thu năm học 2021 - 2022, khoản chênh lệch giữa mức sàn và mức thu học phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ và đề án bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa.

Riêng đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05 (12/1/2022) của HĐND tỉnh quy định mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ ôn tập cho học sinh dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục xem xét, điều chỉnh hợp lý. Tham mưu, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và tỉnh hoàn chỉnh theo hướng xây dựng nghị quyết mới để trình tại kỳ họp cuối năm.