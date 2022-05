Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh dịp hè

(QNO) - Tạo sân chơi lành mạnh, trang bị kỹ năng sống, kiến thức tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong kỳ nghỉ hè đang được gia đình, nhà trường và xã hội hướng đến.

Công an TP.Tam Kỳ phối hợp các địa phương, trường học tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn đuối nước, phòng chống cháy nổ. Ảnh: L.D

Thời gian qua, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền cho trẻ các kỹ năng cơ bản bảo vệ bản thân trước nguy cơ về đuối nước, tai nạn thương tích hay xâm hại tình dục nhận được sự ủng hộ của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.

Thiếu tá Trần Đăng Dương - báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an thành phố cùng các địa phương, trường học trên địa bàn tổ chức được 12 đợt tuyên truyền với hơn 8.000 em học sinh bậc tiểu học, THCS tham gia.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em của thành phố, các em học sinh được Công an TP.Tam Kỳ trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước.

Hay tại phường Tân Thạnh (Tam Kỳ), bên cạnh nắm bắt các kỹ năng cơ bản trên, học sinh của 3 trường bậc tiểu học, THCS trên địa bàn phường còn được hướng dẫn các kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, biện pháp phòng chống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy...

Với cách chia sẻ hóm hỉnh, gần gũi, dễ hiểu kết hợp thực hành, Thiếu tá Trần Đăng Dương hướng dẫn các em kiến thức cần thiết khi tham gia mạng xã hội, cách tham gia giao thông an toàn, bảo vệ bản thân trước người lạ. Đặc biệt là những kiến thức về phòng tránh đuối nước, các phương tiện cứu sinh và cách thức xử lý tai nạn đuối nước. Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn về phòng ngừa cháy, nổ trong trường học, gia đình, khu dân cư, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy.

Các em được giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Ảnh: L.D

Em Hạnh Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu chia sẻ: “Đây là những kiến thức rất bổ ích với chúng em. Em sẽ luôn ghi nhớ để phòng tránh, trong trường hợp xấu có thể áp dụng để tự bảo vệ bản thân mình".

Các hoạt động tuyên truyền thiết thực của Công an TP.Tam Kỳ nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. Chị Lê Hoài Nhân (phường Tân Thạnh) có con gái đang học lớp 3, luôn lo lắng làm sao để bảo vệ con một cách tốt nhất. “Cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều bất ngờ, tai nạn, thương tích hay những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, người lớn lại không thể ở cạnh con suốt được, nên không tránh khỏi lo lắng” - chị Nhân nói.

Theo chị Nhân cũng như nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học, THCS, việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân là điều cần thiết giúp trẻ em biết cách làm thế nào tránh xa những mối nguy hiểm hoặc khám phá thế giới trong phạm vi an toàn. Những bài học được các chiến sĩ công an hướng dẫn thật sự bổ ích, giúp các con tự ý thức bảo vệ bản thân.

Trung tá Bùi Quang Vinh - Đội trưởng Đội Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP.Tam Kỳ cho biết, chương trình tuyên truyền nhằm trang bị cho các em học sinh, nhất là ở cấp tiểu học, THCS có những kỹ năng cần thiết để tự phòng, tự bảo vệ bản thân, nhất là trong dịp hè. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Công an thành phố hướng đến Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

“Mong muốn qua các buổi tuyên truyền, các em sẽ tự bảo vệ an toàn cho bản thân, tránh tai nạn thương tích, tham gia giao thông an toàn và phòng tránh đuối nước, để có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Xa hơn, có thể giúp các em tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống” - ông Vinh nói.

[VIDEO] - Công an Tam Kỳ tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng tránh đuối nước cho trẻ em:

