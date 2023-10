Trường đại học đầu tiên ở miền Trung công bố tuyển sinh đào tạo ngành thiết kế vi mạch bán dẫn

Thảo luận về vi mạch bán dẫn, mạng sau 5G và 6G

HÀ SẤU | 19/10/2023 - 15:20

(QNO) - Ngày 19/10, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC) do Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Vô tuyến - điện tử Việt Nam và Hiệp hội Truyền thông IEEE tổ chức.