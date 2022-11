Trường Đại học Duy Tân: Nỗ lực phát triển hợp tác quốc tế

Kiên định chiến lược hợp tác quốc tế, đến nay Trường Đại học Duy Tân (DTU) đã tiếp nhận chuyển giao các chương trình chuẩn Mỹ, thiết lập quan hệ tốt với nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế, giúp hơn 95% sinh viên nhà trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

GS-TS. Jack Hawkins - Chủ tịch Đại học Troy trao bằng tốt nghiệp cho các “Sinh viên toàn cầu” sáng 29/10/2022. Ảnh X.L

Sinh viên toàn cầu

“Trở thành sinh viên (SV) toàn cầu” là lời chúc mừng của GS-TS.Jack Hawkins - Chủ tịch Đại học (ĐH) Troy - Mỹ, người vừa đến Trường ĐH Duy Tân - Đà Nẵng để trao bằng tốt nghiệp cho 36 SV theo học Chương trình ADP (American Degree Program - Chương trình du học tại chỗ nhận bằng của các ĐH Mỹ), hợp tác giữa ĐH Troy & DTU.

Hơn 5 năm trước, ngày 19/8/2017, DTU đã tổ chức khai giảng Chương trình ADP này. SV theo học được lĩnh hội nền giáo dục đẳng cấp quốc tế ngay tại Đà Nẵng, 100% môn học giảng dạy bằng tiếng Anh; trong đó, 70% do các giáo sư từ Mỹ và ĐH Troy trực tiếp giảng dạy và 30% còn lại do các giảng viên nước ngoài của DTU đảm nhận. SV có cơ hội được nhận học bổng có giá trị với chi phí học tập tiết kiệm (chỉ bằng 1/10 chi phí du học tại Mỹ).

DTU đã vinh dự lọt vào Top 500 ĐH tốt nhất thế giới & Top 100 ĐH tốt nhất châu Á theo Bảng xếp hạng THE năm 2022; Top 210 ĐH tốt nhất châu Á năm 2022 & Top 801 -1000 ĐH tốt nhất thế giới năm 2023 theo QS Rankings. ĐH thứ 2 Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ. ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UNWTO TedQual ngành Du lịch 2022. Top 5 ĐH Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu 2023 (Tạp chí U.S New & World công bố ngày 3/11/2022)

Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, hầu hết SV theo học chương trình ADP đã có việc làm ổn định ở nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong 36 SV tốt nghiệp có 19 SV ngành Quản trị du lịch & khách sạn và 17 SV ngành Khoa học máy tính.

Tiêu biểu như Đoàn Thùy Linh đang làm việc tại ONE Tech Stop Việt Nam; Phạm Quang Dự làm việc tại FPT Software Đà Nẵng; Phan Văn Hiếu làm việc tại Gear INC; Nguyễn Thị Hồng Yến làm việc tại CMC Global; Trần Khánh Linh làm việc tại Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam)...

Troy là trường ĐH công lập thuộc bang Alabama (Mỹ), một trong “Những trường ĐH tốt nhất khu vực đông nam Mỹ” từ năm 1887. Nổi tiếng đào tạo các ngành nghề: du lịch, quản trị, nghệ thuật..., quy mô hơn 27.000 SV với 64 cơ sở đào tạo trải khắp 18 bang ở Mỹ và 12 quốc gia, trong đó có 800 SV Việt Nam.

GS-TS.Jack Hawkins chia sẻ, ĐH Troy tự hào về mối quan hệ hợp tác với DTU và rất vinh dự là trường ĐH Mỹ đầu tiên cấp bằng cử nhân trên đất Việt. Những năm qua thực sự là những năm đầy thử thách đối với các SV.

Bởi lẽ, đại dịch COVID-19 đã tạo sự hỗn loạn toàn cầu và trong bối cảnh ấy, giảng dạy trực tuyến là chủ yếu. Mặc dù khó khăn nhưng các SV vẫn luôn kiên trì với việc học và thành quả hôm nay nhận được tấm bằng cử nhân, trở thành thành viên của cộng đồng hơn 170.000 SV tốt nghiệp ĐH Troy trên khắp thế giới.

Niềm lớn của thầy và trò Trường Đại học Duy Tân và lãnh đạo Đại học Troy tại buổi lễ. Ảnh X.L

“Điều đặc biệt nữa là các SV nhận tấm bằng vào thời điểm mà quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Mỹ đang phát triển tốt đẹp. Điều này chứng minh ĐH Duy Tân đã thành công trong việc hỗ trợ đào tạo các em trở thành những SV toàn cầu cả về nhận thức lẫn năng lực cạnh tranh… Và khi các em sử dụng kiến thức cùng khả năng của mình để phục vụ người khác, cũng là lúc các em xây dựng cho chính mình một tương lai tươi sáng!” - GS-TS. Jack Hawkins nhắn nhủ.

Chất lượng tạo thương hiệu DTU

Kiên định với chiến lược hợp tác quốc tế, từ giữa năm 2008, DTU đã nỗ lực hợp tác với các ĐH quốc tế danh tiếng. Trong đó, có hợp tác với ĐH Carnegie Mellon (CMU) - một trong 4 ĐH hàng đầu về công nghệ thông tin của Mỹ; ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - một trong 5 ĐH hàng đầu thế giới về quản trị du lịch; ĐH bang California ở Fullenton và Cal Poly, San Luis Obispo (CSU -CalState) - những trường hàng đầu bờ tây của Mỹ đào tạo kiến trúc và xây dựng; ĐH Pittsburgh - xếp thứ 5 trong Top 15 trường đào tạo y khoa nổi tiếng ở Mỹ...

Đến nay, DTU đã hợp tác với hơn 50 ĐH uy tín trên thế giới, quan hệ tốt với nhiều tổ chức và doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế. Qua đó, chuyển giao chương trình đào tạo, tiếp nhận huấn luyện, rút ngắn khoảng cách đào tạo giữa nhà trường - doanh nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo và nghiên cứu trên con đường phát triển lớn mạnh.

Với phương châm “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của SV”, DTU đã hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín, mang đến cho SV cơ hội thực tế và làm việc lý tưởng.

Nhiều đơn vị như Công ty Work West, Enclave, Tập đoàn LogiGear Mỹ, Microsoft Việt Nam, Tập đoàn InterContinental, The Nam Hai Resort... đã đến DTU tuyển chọn SV giỏi ngay khi đang học trên giảng đường.

Đơn cử, Tuần lễ việc làm DTU 2022 và kỷ niệm 15 năm Chương trình ngày hội việc làm - DTU diễn ra ngày 26/6, có 150 doanh nghiệp đến tham gia, thu hút 3.800 ứng viên, gần 2.000 hồ sơ ứng tuyển cho các doanh nghiệp như Cảng Đà Nẵng, Công ty Cao su Đà Nẵng; các ngân hàng như Agribank, Vietin Bank...

Mới đây, ngày 17/10, DTU và Công ty Mother Brain Việt Nam (MB) tiến hành ký kết hợp tác tuyển dụng Chương trình thực tập doanh nghiệp Nhật - Intership và thực tập sinh kỹ năng.

Theo đó, Chương trình Intership dành cho SV năm 3 DTU, có chứng chỉ N4 sẽ được tham gia chương trình trong thời gian 12 tháng. Theo chương trình, SV được hỗ trợ 100% chi phí Visa, vé máy bay quốc tế, chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu trong suốt thời gian thực tập tại Nhật.

Chương trình thực tập sinh kỹ năng dành cho SV Duy Tân từ năm 2. Chương trình này mang đến cho SV cơ hội nâng cao tay nghề và kỹ năng làm việc trong môi trường hiện đại; cải thiện thu nhập, tích lũy từ 500 - 800 triệu đồng sau 3 năm làm việc tại Nhật.

Sau khi hoàn thành chương trình và về nước, với kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, người lao động sẽ có nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn tại các tập đoàn lớn của Nhật tại Việt Nam.

Theo mô hình “quốc tế hóa”

Còn nhớ, vào một ngày tháng 8 năm 2018, khi đến thăm ĐH Duy Tân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh rằng, với quy mô hơn 20.000 SV (một con số khá ấn tượng đối với một trường tư thục hiện nay), DTU không thể đào tạo theo mô hình thuần túy nội địa, bởi nếu thế thì sẽ không cạnh tranh được với các trường công lập. Đó cũng là trăn trở thường trực của Lê Công Cơ - một trong những người sáng lập Trường ĐH Duy Tân ngày 11/11/1994 và Ban Giám hiệu trường hiện nay.

Con đường phát triển của Duy Tân là phải trở thành trường ĐH số 1 trong công tác đào tạo theo mô hình “quốc tế hóa” tại TP.Đà Nẵng, đồng thời phải đảm bảo cung cấp nguồn lực có chất lượng cho các khu kinh tế và khu công nghiệp; đặc biệt là khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố.

Trong suốt những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐH Duy Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã lãnh đạo nhà trường đoàn kết và nỗ lực, thực hiện Nghị quyết đảng bộ đề ra: “Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm là khâu đột phá, hoàn thành mục tiêu xây dựng Duy Tân trở thành trường ĐH khởi nghiệp và xếp hạng Top 400 ĐH tốt nhất châu Á” ngày càng trở thành hiện thực.

Về thành quả 36 “SV toàn cầu” đầu tiên vừa được trao bằng tốt nghiệp, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường DTU cho rằng đây là chương trình học và lấy bằng ĐH Mỹ uy tín đầu tiên của miền Trung; giữa ĐH Troy và DTU có lương duyên, đặc biệt là hai Chủ tịch nhà trường…

“Bởi vì, GS-TS. Jack Hawkin lúc 23 tuổi từng là Trung úy Lính thủy đánh bộ ở Đà Nẵng năm 1968. Khi ấy, tôi cũng là người lính 27 tuổi của quân giải phóng miền Nam… Hai người lính từng đối đầu nhau hơn 50 năm trước, nay cùng ở cương vị Chủ tịch ĐH, cùng một “chiến tuyến” giáo dục, cùng nhau hướng về một nền giáo dục hợp tác, hiện đại, nhân văn” - Anh hùng Lao động Lê Công Cơ bày tỏ.