Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021: Công khai, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định

Chỉ 5 tháng sau kỳ thi năm 2020, Quảng Nam tiếp tục ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021. Cánh cửa lại rộng mở đối với người dự tuyển theo nguyên tắc công khai, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Gần 2.000 chỉ tiêu

Khép lại kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020, nỗi buồn đọng lại với gần 1.700 sinh viên sư phạm không trúng tuyển. Nhưng cũng chẳng chờ đợi quá lâu để những “nhà giáo tương lai” thực hiện mơ ước của mình khi kế hoạch tuyển dụng năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành. Và lần này, cơ hội tiếp tục rộng mở với tất cả khi tổng chỉ tiêu tuyển dụng lên đến 1.955 người.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, lần tuyển dụng này ngoài giáo viên còn có nhân viên trường học, bao gồm kế toán, văn thư, thư viện, y tế, quản lý thiết bị nhằm tuyển đủ số lượng biên chế viên chức trên cơ sở chỉ tiêu biên chế năm 2021 chưa sử dụng. Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên chiếm số lượng lớn với 1.363 người (518 giáo viên mầm non, 845 giáo viên tiểu học), 592 nhân viên (141 kế toán, 132 văn thư, 147 thư viện, 91 y tế, 40 thiết bị, 37 công nghệ thông tin, 4 giáo vụ).

Tình trạng “tuyển thiếu chỉ tiêu trong khi thừa thí sinh” hoặc “nơi không tuyển đủ, nơi thừa số lượng đăng ký” dẫn đến bất cập “điểm cao rớt, điểm thấp đậu” đã diễn ra tại những kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục thời gian qua. Gần nhất là năm 2020, số thí sinh đăng ký dự thi 2.691 so với chỉ tiêu tuyển dụng 1.783 nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu 583 chỉ tiêu (chỉ tuyển được 1.200). Nhưng rất tiếc kế hoạch tuyển dụng năm 2021 của UBND tỉnh vẫn quy định chỉ có 1 nguyện vọng (dù tại cuộc họp trước đó, Sở GD-ĐT đề xuất phương án đăng ký 2 nguyện vọng và đã được thống nhất).

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 là 1.955, trong đó khối trường THPT là 130, các địa phương Bắc Trà My 70, Đại Lộc 198, Đông Giang 130, Duy Xuyên 156, Hiệp Đức 82, Hội An 111, Nam Giang 109, Nam Trà My 246, Nông Sơn 30, Núi Thành 113, Phú Ninh 80, Phước Sơn 144, Quế Sơn 96, Tam Kỳ 39, Tây Giang 30, Thăng Bình 122, Tiên Phước 69.