Tuyển sinh các trường phổ thông DTNT ra sao?

Theo phương án, tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh năm học 2023 - 2024 bằng hình thức thi tuyển 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh với chỉ tiêu tuyển sinh 170, trong đó 162 HS người dân tộc thiểu số, 8 HS người Kinh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh thi cùng đề, cùng thời gian (ngày thi 6 và 7/6) với các môn thi chung của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên (Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh).

Chỉ xét tuyển sinh đối với thí sinh thi đủ 3 bài thi theo quy định, không phạm quy chế trong kỳ thi và mỗi bài thi đều phải đạt từ 1 điểm trở lên; HS đã trúng tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh thì không được xin chuyển về học tại các trường THPT.

HS có thể đăng ký dự thi vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh và trường THPT chuyên (dự thi theo lịch thi của trường THPT chuyên); nếu trúng tuyển cả hai trường thì vào học trường THPT chuyên.

Đối với các trường phổ thông DTNT cấp huyện gồm Nước Oa - Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Trà My có hai khối lớp tuyển sinh là lớp 10 và lớp 9. Về tuyển sinh lớp 10, đối tượng là HS lớp 9 của trường đã tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023; trong đó Nước Oa - Bắc Trà My 70 HS, Phước Sơn 105, Nam Trà My 105.

Riêng Trường Phổ thông DTNT Nước Oa còn được tuyển thêm 35 chỉ tiêu là HS người dân tộc thiểu số của các trường THCS trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Về tuyển sinh lớp 9, chỉ tiêu mỗi trường là 70 HS theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của lớp 6, 7, 8.