Xứng danh "Cháu ngoan Bác Hồ"

Trần Thị Hoàn My học sinh lớp 5B, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã miền núi Tam Thạnh là một trong 4 gương mặt học sinh cấp tiểu học của huyện Núi Thành được bầu chọn đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI-2023 sắp tới.

Em Trần Thị Hoàn My.

Ngay từ khi bước vào lớp 1, Hoàn My đã được thầy, cô giáo nhận xét là một học sinh có tư chất thông minh, năng nổ, mạnh dạn, tự tin.

Lên các lớp lớn, em luôn năng nổ tham gia tích cực phong trào của Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường, là phát thanh viên tiêu biểu của chương trình “Phát thanh măng non” Liên đội, là đội trưởng của nhiều CLB, đội nhóm trong trường học.

Được sự tin yêu và tín nhiệm của toàn Liên đội, 2 năm liền Hoàn My được bầu làm Liên đội trưởng và là cánh tay đắc lực, hỗ trợ cho cô giáo Tổng phụ trách Đội.

Với ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân, em luôn ý thức phải học thật tốt, rèn luyện chăm để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Em luôn thay đổi phương pháp học tập sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất. Bằng sự nỗ lực, Hoàn My có 4 năm liền là học sinh đạt thành tích “Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện”.

Hoàn My chia sẻ, hằng ngày việc đầu tiên khi em ngồi vào bàn học là hệ thống lại những kiến thức các môn đã học ngày hôm nay, ghi chép vào sổ những nội dung cốt lõi, những ý mà cô giáo nhấn mạnh.

Ngoài những bài tập cô giáo giao trên lớp, em còn làm thêm những bài tập nâng cao. Em luôn cân bằng giữa việc học, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường và biết phụ giúp cha mẹ công việc nhà.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuý Hằng - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Hoàn My là một học sinh toàn diện hiếm có của trường. Bởi ngoài học tập tốt, em còn tham gia năng nổ các hoạt động ngoài giờ và có nhiều năng khiếu như: dẫn chương trình, múa, hát, kể chuyện…

Từ khi có My làm Liên đội trưởng, công việc của tổng phụ trách được san sẻ rất nhiều. Chỉ cần kế hoạch được đề ra, cô trò ngồi bàn bạc, trao đổi là My sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn My còn là đội trưởng của nhiều CLB đội, nhóm của trường như: Tiếng Anh, Tin học, đội nghi lễ, đội văn nghệ, đội tuyên truyền măng non. Tôi và các thầy cô giáo rất tự hào khi có một học sinh đa tài như Hoàn My”.