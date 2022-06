210 tỷ đồng kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 21 (ngày 25.6.2022) quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An).

Xói lở bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Q.T

Dự án nhằm phòng chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Quy mô dự án gồm xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 - 300m, có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đang triển khai) về phía bắc.

San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó 550m song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía bắc; 900m nằm điểm giữa 2 vị trí nuôi bãi của dự án đang triển khai, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi.

Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2022 - 2023.