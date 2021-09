Ảnh hưởng của bão số 5: Chỉ tắc đường cục bộ ở một số tuyến huyết mạch

(QNO) - Bão số 5 gây mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ngày 12.9, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết, phần lớn các tuyến quốc lộ (QL) và tỉnh lộ (ĐT) hiện thông xe bình thường.

Nước lũ băng qua ngầm Sông Trường trên QL40B. Ảnh: CT

Đối với các tuyến QL do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, chỉ có lý trình km123+000 đường Trường Sơn Đông bị sạt lở tại một số vị trí nên ô tô không lưu thông được. Về các tuyến QL ủy quyền cho Sở GTVT quản lý, ngầm Sông Trường trên QL40B đoạn qua xã Trà Tân (Bắc Trà My) tiếp tục bị chia cắt lưu thông do nước lũ băng qua.

Tại huyện miền núi Tây Giang, trục giao thông ĐT606 qua xã A Tiêng bị sạt lở ta luy dương, đất tràn toàn bộ mặt đường khiến tình hình lưu thông bị hạn chế. Trong khi đó, một số vị trí trên tuyến ĐT603 qua địa phận phường Điện Ngọc bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đất sạt lở tràn xuống mặt đường ĐT606, đoạn qua xã A Tiêng (Tây Giang). Ảnh: CT

Còn ông Lê Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Trung thông tin, đơn vị được giao quản lý, bảo trì tuyến QL14H đoạn Duy Xuyên - Nông Sơn và tuyến ĐT609 đoạn Đại Lộc - Đông Giang. Hiện tại, 2 tuyến đường này vẫn đang lưu thông bình thường.

Theo ông Văn Anh Tuấn, hoạt động giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa đã bị hạn chế. Đội Quản lý bến thủy nội địa Quảng Nam và các đồn biên phòng kiểm soát chặt chẽ không cho các phương tiện xuất bến và hạn chế đối với phương tiện xuất bến trong trường hợp cần thiết nhất.