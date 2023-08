Bàn giải pháp quy hoạch đô thị lịch sử trong bối cảnh mới

Hội An xem xét Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố

QUỐC TUẤN | 18/07/2023 - 09:51

(QNO) - Sáng 18/7, HĐND TP.Hội An khai mạc Kỳ họp thứ 9, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND TP.Hội An sẽ xem xét nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.