Bê tông hóa đường biên giới nối xã Chơ Chun đến Ga Ry, A Xan

Bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng cho Công an 14 xã biên giới

XUÂN MAI | 04/08/2022 - 10:03

(QNO) - Sáng nay 4.8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng theo quyết định của Bộ Công an cho Công an 14 xã biên giới thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang.