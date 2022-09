Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

(QNO) - Chiều nay 31.8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại tuyến đường dẫn cầu Cửa Đại và đường nối từ ĐT 609C đến quốc lộ 14B.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra dự án đường dẫn cầu Cửa Đại. Ảnh: T.C

Kiểm tra thực tế tại dự án đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (QLDA ĐTXD các CTGT) cho hay dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 20.8.2020, với chiều dài tuyến 36,5km.

Dự án được phê duyệt với chiều dài tuyến 36,5km. Ảnh: T.C

Mục tiêu dự án là tăng cường tính bền vững kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Hội An thông qua việc đầu tư đường giao thông liên vùng phía Nam kết nối đô thị Hội An đến thành phố Tam Kỳ và các đô thị lân cận, nâng cao năng lực vận chuyển hành khách, hàng hóa của tuyến đường. Đặc biệt là kết nối cảng hàng không Chu Lai với thành phố Hội An tạo động lực thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố Hội An, tạo động lực phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân nghèo vùng ven sông, ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát. Ảnh: T.C

Hiện, các đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa được 30,1/36,5km, đang hoàn thiện móng cấp phối đá dăm và nền đường các đoạn còn lại. Đồng thời thi công lát gạch vỉa hè, thoát nước dọc, thoát nước ngang, hệ thống điện chiếu sáng sáng, cây xanh… Giá trị thực hiện thi công xây dựng khoảng 320 tỷ đồng/608,64 tỷ đồng, đạt 53% giá trị hợp đồng.

Tại công trình dự án đường nối từ ĐT 609C đến quốc lộ 14B, các đơn vị đã thi công 190/999 ngày theo kế hoạch, giá trị xây lắp thực hiện được ước đạt 140/381 tỷ đồng, tương đương 37% giá trị hợp đồng. Riêng cầu An Bình, đơn vị thi công đã thực hiện thi công ước đạt 134/257 tỷ đồng, bao gồm 21/24 thân mố và trụ, đúc 52/76 dầm cầu.

Đoàn công tác kiểm tra tại công trình cầu An Bình. Ảnh: T.C

Tại các công trình, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã kiểm tra, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng, thiếu mỏ đất phục vụ thi công…

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban QLDA ĐTXD các CTGT, các địa phương cũng như đơn vị thi công các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là những công trình trọng điểm, có tác động lớn đến đời sống, kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đa mục tiêu trong chiến lược phát triển của tỉnh. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban QLDA ĐTXD các CTGT, các địa phương cũng như đơn vị thi công các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là những công trình trọng điểm, có tác động lớn đến đời sống, kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đa mục tiêu trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Những khó khăn, vướng mắc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, chỉ đạo ngay tại chuyến kiểm tra. Ảnh: T.C

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết đặt ra, phấn đấu hoàn thành đúng dịp 30.4.2023. Ban QLDA ĐTXD được chỉ đạo phải quyết liệt vào cuộc, phối hợp cùng các địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

Công trình cầu An Bình đang được gấp rút thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: T.C

Đồng chí Phan Việt Cường cũng yêu cầu đơn vị thi công phải tích cực triển khai các hạng mục, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành sớm các hạng mục quan trọng trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự tại địa phương.