Bổ sung vốn cho dự án chống xói lở Cửa Đại

UBND tỉnh vừa quyết định điều chuyển vốn của 2 dự án khác sang Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An). Với tiến độ vượt kế hoạch đề ra, chủ đầu tư dự án này cho biết sẽ giải ngân hết nguồn vốn, kịp thời đưa công trình vào sử dụng.

Dự án xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.530m. Ảnh: CĐT

Linh hoạt điều chuyển

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 của một số dự án; trong đó điều chỉnh giảm 4 tỷ đồng kế hoạch vốn Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành), vì vướng giải phóng mặt bằng (GPMB), tỷ lệ giải ngân 0%.

Do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch, Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 cũng bị cắt giảm 47,5 tỷ đồng. Tổng nguồn lực điều chỉnh giảm 51,5 tỷ đồng này sẽ được bổ sung cho Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

Nguyên nhân Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải không giải ngân được 4 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh (chủ đầu tư), đây là kinh phí để GPMB thi công công trình.

Nhằm triển khai đảm bảo tiến độ đặt ra, chủ đầu tư đã cho ứng vốn thực hiện GPMB. Dự án nay đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng. Nhưng trước đó không lâu, các thủ tục để thanh toán lại kinh phí GPMB chưa xong, cho nên chưa thể giải ngân, vì vậy mới điều chỉnh giảm số tiền vừa nêu.

Dự án xây dựng tuyến đê ngầm Ảnh: CĐT

Với Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), kế hoạch vốn bố trí năm 2022 lớn, nhưng thực hiện gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Công tác GPMB, hành lang tuyến, thu hồi giao đất không có chi phí bồi thường, cho nên vận động nhân dân không đơn giản vì tuyến đường dây điện trải dài vướng đất đai, hành lang an toàn, cây cối.

Diện tích thu hồi đất lại nhỏ lẻ, liên quan đến nhiều loại đất, nhiều hộ gia đình. Các công trình triển khai gặp dịch Covid-19, nhà thầu ở xa nên huy động máy móc, nhân lực khó khăn. Có thời gian phải tạm dừng thi công do bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Sở Công Thương qua.

Chưa kể, địa hình khu vực miền núi, biên giới phức tạp, giao thông trắc trở khiến quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc khó khăn; mưa lũ gây sạt lở ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ…

Sẽ giải ngân hết vốn

Hơn 2.000m bờ biển Hội An bị xâm thực mạnh khiến bãi tắm Cửa Đại không còn. Tuyến giao thông biển (đường Âu Cơ) có nguy cơ bị ảnh hưởng; các khách sạn lớn, nhà hàng ven biển chịu tổn thất nặng nề. Tình trạng xâm thực vẫn tiếp tục lan dần về phía tây bắc (Cẩm An, Hội An), có đoạn tạo vách đứng 1 - 1,5m.

Nhiều công trình kè bảo vệ của khách sạn, nhà hàng bị cuốn trôi. Trước tình hình cấp thiết phải bảo vệ bờ biển khỏi nguy cơ xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương đã được khởi công tháng 7.2021. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tân cho biết, công trình đã xây dựng tuyến đê ngầm 1.530m nối tiếp với Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp với nạo vét Cửa Đại về phía bắc.

San lấp tạo bãi khoảng 600m, nạo vét luồng phía bờ bắc Cửa Đại 1.950m để thông luồng giao thông thủy kết hợp tận dụng nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Về giải pháp kỹ thuật công trình, xây dựng đê ngầm chắn sóng dạng hình thang; chân đê bằng mặt đáy biển tự nhiên. Chống xói chân đê bằng thảm rọ đá 1m xếp trên đáy biển tự nhiên 12m về phía biển. Cát san lấp tạo bãi khoảng 600.000m3 , lấy từ nạo vét luồng Cửa Đại…

Theo kế hoạch, công trình đến tháng 1.2023 phải hoàn thành thi công. Nhưng thời điểm này, dự án đã làm xong, vượt tiến độ đặt ra. Sở NN&PTNT đã khảo sát thực địa, kiểm tra công tác nghiệm thu.

Ông Nguyễn Ngọc Tân chia sẻ, sau khi có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu từ ngành chức năng, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình. Thời gian qua, vốn bố trí cho dự án khoảng 203,5 tỷ đồng; tỉnh vừa điều chuyển thêm 51,5 tỷ đồng từ 2 dự án khác qua.

Tính chung, tổng vốn bố trí 255 tỷ đồng, đạt khoảng 85% tổng mức đầu tư. Trong khi đó, công trình hiện đã hoàn thành, như vậy số tiền nêu trên bảo đảm giải ngân hết trong thời gian tới, bởi khối lượng chưa thanh toán còn khá nhiều.