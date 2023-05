Cần đảm bảo an toàn lưu thông qua cầu Câu Lâu cũ

Sở GTVT cho biết, tuyến quốc lộ 1 cũ đoạn từ km953+00 - km955+200 (bao gồm cầu Câu Lâu cũ) được Bộ GTVT quyết định chuyển thành đường địa phương. UBND tỉnh giao UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận, quản lý, huyện đã nhận bàn giao hiện trường và hồ sơ quản lý theo biên bản lập ngày 2/4/2008.

Xe tải hơn 5 tấn vẫn lưu thông qua cầu Câu Lâu cũ, dù đã có biển báo giới hạn tải trọng. Ảnh: K.K

Cầu Câu Lâu cũ dài 841m, bao gồm 34 nhịp dầm giản đơn 24,7m, khổ cầu rộng 9,7m (7,66m phần xe chạy, lề bộ hành mỗi bên rộng 1,02m). Qua 15 năm địa phương tiếp nhận quản lý, khai thác, cầu Câu Lâu cũ hiện xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn cử, trụ cầu thứ 8 (tính từ Bắc vào Nam) bị lún khoảng 30cm; bê tông lề bộ hành, lan can tay vịn đã bị bong tróc, lộ cốt thép hoen rỉ. Đáng lưu ý, một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu do hỏng liên kết ngang. Sau khi địa phương sửa chữa, dọc tim cầu lại xuất hiện vết mức gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, vào ngày 13/5/2023, trụ lan can tay vịn nhịp cầu thứ 27 (tính từ mố phía Bắc vào, hoặc nhịp thứ 8 tính từ mố phía Nam ra) bị gãy.

Trước sự cố nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn cùng các ngành liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông về trước mắt và lâu dài (Báo Quảng Nam đã phản ánh).

Từ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT đang chủ trì, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, kiểm định, thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe. Sau đó, Sở GTVT tiếp tục khảo sát, thiết kế sửa chữa lan can, lề bộ hành; sửa chữa hệ liên kết ngang để khắc phục vết nứt dọc tim cầu và sửa chữa, khắc phục khác sau khi có kết quả kiểm định, thử tải.

Ghi nhận thực tế chiều 17/5, vị trí trụ lan can và tay vịn phía Đông bị nứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5m đã được huyện Duy Xuyên khắc phục tạm thời bằng giải pháp rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm, đèn nhấp nháy cảnh báo hai bên. Biển báo giới hạn tải trọng qua cầu đã được cắm, từ 10 tấn xuống 5 tấn.

Tuy nhiên, xe tải hơn 5 tấn bất chấp biển báo giới hạn tải trọng, xe khách trên 30 chỗ ngồi vẫn cố tình lưu thông qua cầu Câu Lâu cũ. Từ thực trạng trên, lực lượng chức năng của Duy Xuyên cần duy trì chốt chặn 2 bên đầu cầu, xử lý nghiêm vi phạm.