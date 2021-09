Cấp thiết kè bờ biển Tam Hải

Khẩn cấp thực hiện kè chống xói lở và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành) là vấn đề được các ngành, địa phương quan tâm, sau khi bão số 5 và số 6 ảnh hưởng làm nhiều khu vực sạt lở nặng nề.

Giai đoạn 4 dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Báo động sạt lở, xâm thực

Sau bão số 6, khu vực Cửa Lở (thôn Bình Trung, xã đảo Tam Hải) bị sạt lở nghiêm trọng. Rừng phi lao phòng hộ bị bão mạnh đánh bật gốc. Biển đã xâm thực vào sát khu dân cư, còn 4 nhà dân chưa di dời chỉ cách bờ biển chừng 50m.

Những hộ dân này cho biết, do không đủ tiền mua đất để dời nhà nên đành bám trụ, và mùa mưa này họ không thể cầm cự ở nhà vì sạt lở đã gần sát vách. Những ngày tới, khi có bão đổ bộ, họ sẽ đến nhà người thân trú tạm.

Theo quan sát của chúng tôi, kè biển nối thôn Tân Lập đến thôn Thuận An được ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng kiên cố nhiều năm qua. Tuy vậy, do bão số 5 và số 6, đoạn cuối của tuyến kè là khu vực Bàn Than (thôn Thuận An) bị sóng biển xâm lấn sâu vào đất liền. Khu vực biển ăn sâu vào đất liền kéo dài hàng trăm mét, chiều rộng hàng chục mét. UBND xã đảo Tam Hải đề xuất Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT xem xét để thực hiện dự án nối dài thêm đoạn kè đến khu vực Bàn Than để bảo vệ đất đai, các danh thắng, cảnh quan đẹp... của xã đảo.

Nhiều hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng ở thôn Bình Trung xót xa khi những tấc đất ngày càng bị biển nuốt chửng nhiều hơn.

Ông Phạm Khắc Huy cho biết, gia đình có 5 ao nuôi tôm thì 4 ao đã nhập với biển, còn 1 ao nuôi nay cũng đã ở sát mép biển và có lẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Nuôi tôm 4 năm nay, đầu tư tiền tỷ, ông Huy chưa thể bù đắp chi phí bỏ ra thì sắp không còn đất sản xuất.

“Sạt lở, xâm thực biển đã trở thành nỗi nhức nhối, luôn ám ảnh người dân chúng tôi. Không biết khi ao nuôi tôm còn lại mất nốt thì gia đình tôi sẽ sống bằng gì” - ông Huy nói.

Ông Tạ Trần Cảnh - cán bộ địa chính xã Tam Hải cho biết, Cửa Lở sạt lở từ năm này sang năm khác. Hậu quả là biển ngày càng xâm thực vào đất liền khiến nhiều người dân không sống yên. Họ không đủ điều kiện chuyển đi nơi khác nên đành sống cảnh lo âu.

Còn ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, đã đề xuất với UBND huyện Núi Thành, các sở, ngành xem xét đề xuất UBND tỉnh đầu tư hệ thống kè kiên cố để giữ đất Bình Trung nhưng đến nay vẫn phải chờ đợi.

Khẩn trương kè bờ biển

Về đề xuất đầu tư hệ thống kè bờ biển ở thôn Bình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, xã đảo Tam Hải có vị trí đặc biệt, đa số người dân còn gặp khó về nhiều mặt nên tỉnh rất quan tâm, sẽ huy động vốn đầu tư hệ thống kè biển kiên cố để giữ đất, giữ làng, giữ không gian sinh thái chứa nhiều giá trị văn hóa - lịch sử - tín ngưỡng phục vụ du lịch, bảo vệ sinh kế và đời sống của người dân.

Sau khi Chính phủ có quyết định phê duyệt Quy hoạch cảng biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cảng Chu Lai dự kiến đón tàu vận tải lớn vào theo luồng Cửa Lở, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch nạo vét luồng biển Cửa Lở và xây kè kiên cố để bảo vệ bờ biển Tam Hải.

“Mong mỏi của người dân, chính quyền xã đảo Tam Hải phù hợp với sự vận động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước. Tỉnh sẽ triển khai xây kè bờ biển ở Cửa Lở trong thời gian đến nên người dân yên tâm. Còn ở mùa mưa bão này, địa phương sẽ di dời người dân tránh trú bão an toàn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Được biết, UBND tỉnh giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư xây dựng các dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, đến nay sắp hoàn thành giai đoạn 4. Trước đó, các giai đoạn 1, 2, 3 đã được triển khai thực hiện, xây dựng hoàn thành, bàn giao địa phương đưa vào sử dụng ở các thôn Tân Lập và Thuận An.

Ở giai đoạn kè biển thứ 4, kè tường đứng bằng cừ ván dự ứng lực SW450A triển khai ở thôn Long Thạnh Đông. Đơn vị thi công là Công ty CP Đạt Phương đang thực hiện các công đoạn cuối của dự án.

Ông Trần Khắc Luận - chỉ huy trưởng thi công dự án của Công ty CP Đạt Phương cho biết, dự án đã hoàn thành 85% kế hoạch. Tuy việc vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng công trình đến xã đảo còn khó khăn nhưng quyết tâm hoàn thành trong tháng 10 tới.