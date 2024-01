Cầu Trà Đình: Kéo dài dự án, tăng tổng mức đầu tư

Ngành chức năng đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Trà Đình (xã Quế Phú, Quế Sơn) từ 51,8 tỷ đồng lên 61,4 tỷ đồng nhằm giải quyết dứt điểm các hạng mục của dự án còn dang dở.



Tại dự án cầu Trà Đình, độ dốc của cầu và hai đường lên cầu rất lớn khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: A.N

Nhiều hạng mục dang dở

Dự án cầu Trà Đình được phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư hơn 51,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2017 – 2019; trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách huyện Quế Sơn.

Mặc dù dự án được UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2020, tuy nhiên, đến nay dự án chỉ mới hoàn thành hạng mục cầu và đường công vụ (được Sở GTVT thống nhất nghiệm thu); riêng hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu khoảng 1.000m, hệ thống thoát nước, cọc tiêu, biển báo, chưa được triển khai thi công. Dự án kéo dài, nhiều hạng mục chưa triển khai đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo báo cáo, đến nay, giá trị khối lượng các phần việc đã thực hiện dự án (gồm chi phí xây lắp hạng mục cầu và các chi phí tư vấn khác) khoảng 37,7 tỷ đồng; vốn đã bố trí cho dự án hơn 35,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 5,9 tỷ đồng.

Vì sao phải điều chỉnh?

Chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa X (dự kiến diễn ra vào ngày 23/1), Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở KH-ĐT để nghe báo cáo một số nội dung liên quan, trong đó có báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trà Đình.

Theo Sở KH-ĐT, quá trình triển khai thực hiện, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dẫn đến nguồn thu thiếu hụt, ngân sách huyện chưa đảm bảo cân đối theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt. Do đó, UBND huyện chỉ mới triển khai thực hiện trước phần cầu và đường công vụ.

Sở KH-ĐT cho biết, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn đến tăng tổng mức đầu tư. Vì vậy, để triển khai hoàn chỉnh dự án, đảm bảo mục tiêu đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết.

Sở KH-ĐT cũng cho biết, nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư dự án là thay đổi phương án thiết kết hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu nhằm phù hợp với địa hình và tình hình ngập lụt hàng năm theo ý kiến của cộng đồng dân cư; đồng thời phải cập nhật giá vật liệu, nhân công, máy thi công theo quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng nên dẫn đến tăng kinh phí đầu tư.

Theo đó, dự án được đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 51,8 tỷ đồng lên hơn 61,4 tỷ đồng (tăng hơn 9,5 tỷ đồng). Cụ thể, điều chỉnh chi phí xây dựng đường dẫn vào cầu từ 10,4 tỷ đồng lên 18,5 tỷ đồng; chi phí bồi thương giải phóng mặt bằng từ 2,4 tỷ đồng lên 3,2 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án, dự phòng tăng khoảng 700 triệu đồng.

Dự án cũng được đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2025 để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành các hạng mục còn lại và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Như vậy, cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh là ngân sách tỉnh hỗ trợ 38 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng); phần còn lại trong tổng mức đầu tư hơn 23,4 tỷ đồng do ngân sách huyện Quế Sơn cân đối. Sở KH-ĐT cho biết, phần điều chỉnh tăng thêm từ nguồn ngân sách tỉnh (tiết kiệm chi) hỗ trợ 8 tỷ đồng đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.

Cần huyện Quế Sơn cam kết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công, dự án nhóm C thời gian không quá 3 năm. Trường hợp không đáp ứng thời gian, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Do đó, đối với dự án cầu Trà Đình (thuộc dự án nhóm C), việc kéo dài thời gian bố trí vốn do HĐND tỉnh quyết định.

Tại buổi làm việc với Sở KH-ĐT mới đây, các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Trà Đình, tuy nhiên cần bổ sung các thủ tục và lưu ý một số vấn đề liên quan.

Theo ông Lâm Quang Thành - Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, huyện Quế Sơn chưa thực sự quan tâm, quyết tâm triển khai thực hiện dự án cầu Trà Đình. Do đó, nếu thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư thì huyện Quế Sơn cần phải có cam kết rõ ràng. “Sở KH-ĐT phải làm việc với huyện Quế Sơn về cam kết nguồn vốn, chứ không dễ lặp lại tình trạng cũ” - ông Thành lưu ý.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, dưới góc độ quản lý, Sở KH-ĐT có trách nhiệm khi dự án cầu Trà Đình kéo dài, dù sở cũng đã tích cực tham mưu, chỉ đạo dự án nhiều lần... “Trong tồn tại của dự án có bóng dáng trách nhiệm của Sở KH-ĐT, kể cả việc theo dõi, giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách cũng chậm” - ông Đức nói.

Ông Nguyễn Đức cho biết các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Trà Đình và đề nghị sớm hoàn thiện các thủ tục để trình HĐND tỉnh. Trong đó, cần có cam kết của UBND huyện Quế Sơn về nguồn lực, tiến độ; xem xét đưa thời hạn cụ thể hoàn thành dự án đưa vào nghị quyết.