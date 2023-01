Chiến dịch vận tải khách phục vụ tết: Không để thiếu phương tiện

Ngành giao thông vận tải Quảng Nam đang thực hiện các phương án để phục vụ chiến dịch vận tải khách phục vụ tết, nỗ lực không để thiếu phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Thanh tra Sở GTVT sẽ tăng cường kiểm tra tại các bến xe khách. Ảnh: C.T

Tập trung phương tiện

Tại bến đò ngang Ông Đốc (nối 2 xã Điện Hồng và Điện Quang của Điện Bàn), chủ bến đã hoàn thành việc sửa lại đường dẫn ra sông, gia cố cầu dẫn lên xuống thuyền cho thuận lợi.

Bà Lê Thị Thương - chủ bến đò Ông Đốc cho hay, việc chỉnh trang này được bà chủ động làm những ngày qua, 3 chiếc thuyền sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết.

Liên quan đến vận tải khách thủy nội địa phục vụ tết, Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Lê Quang Hiếu cho biết, ngành đã chỉ đạo lực lượng thanh tra liên tục kiểm tra các bến khách ngang sông, nhất là việc chấp hành các quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở đúng số người, phòng chống cháy nổ; cương quyết đình chỉ hoạt động bến đò ngang trái phép. Tăng cường công tác bảo đảm ATGT trên các tuyến vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và các bến phục vụ du lịch, lễ hội.

Trên đường bộ, các đơn vị kinh doanh vận tải bắt đầu triển khai chiến dịch vận tải khách phục vụ tết. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải QNABUS cho hay đã chuẩn bị các điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên các tuyến xe buýt do doanh nghiệp quản lý và vận hành.

Rà soát, kiểm tra chất lượng phương tiện, tuyệt đối không đưa phương tiện hết đăng kiểm, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera, không đảm bảo an toàn kỹ thuật vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc công ty chia sẻ, doanh nghiệp quán triệt nhân viên không tự bỏ phiên chuyến đã đăng ký; chạy đúng giờ từng chặng; không phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ…

Đặc biệt, nhân viên phải chấp hành lệnh điều động phương tiện (kể cả xe đang nghỉ phiên) để chuyển tải hành khách từ những xe bị hạ tải, xe có sự cố kỹ thuật hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý để giải tỏa khách tại bến xe.

Đối với HTX Vận tải và kinh doanh tổng hợp TP.Tam Kỳ, đơn vị này huy động khoảng 60 phương tiện phục vụ đợt cao điểm của chiến dịch. Theo đó, duy trì hoạt động của các tuyến xe buýt 2 chiều Tam Kỳ - Bắc Trà My, Tam Kỳ - Núi Thành. Các tuyến xe khách nội tỉnh, liên tỉnh liền kề (Tam Kỳ - Đà Nẵng) tiếp tục lăn bánh.

HTX còn bố trí xe chạy trên các tuyến cố định liên tỉnh Quảng Nam - Kon Tum, Quảng Nam - Thừa Thiên Huế và Quảng Nam - Quảng Trị. Ngoài ra, đơn vị đăng ký 2 xe buýt để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi ngành chức năng điều động để giải tỏa hành khách.

Trách nhiệm của bến xe

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần) bến xe khách Tam Kỳ đã phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị vận tải bán vé cho hành khách.

Ngoài ra, bến xe còn phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của khách hàng, được thực hiện với trường hợp đặt mua vé tập thể có số lượng khách đi từ 29 người trở lên trên cùng một tuyến đường.

Giám đốc Công ty CP Bến xe Quảng Nam (đơn vị quản lý bến xe khách Tam Kỳ) - ông Trương Khuê cho hay, dự báo lượng hành khách từ các tỉnh thành về Quảng Nam vào các ngày cao điểm dịp tết năm nay sẽ tăng khoảng từ 3 - 5% so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đơn vị đã phân công nhân viên hướng dẫn khách đến quầy vé để mua vé, không để xảy ra chen lấn... Hành khách nào đã mua vé sẽ được hướng dẫn lên xe để hạn chế trường hợp khách đã mua vé không tìm được xe hoặc đi nhầm xe.

Đối với các bến xe khách nói chung, đơn vị đã tính toán sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách, phù hợp theo sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp vận tải theo kế hoạch chạy xe, đặc biệt các doanh nghiệp có cùng hoạt động chung biểu đồ chạy xe.

Theo ông Trương Khuê, bến xe khách Tam Kỳ sẽ phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an địa phương đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cò mồi, lôi kéo khách, trộm cắp... Ngoài ra, quán triệt cho nhân viên, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.