Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: "Các địa phương phải nghiêm túc trong lập và quản lý quy hoạch"

Hội An đề xuất điều chỉnh quy hoạch công viên ven biển: Cần đồ án "tâm phục khẩu phục"

VĨNH LỘC - HỮU PHÚC | 07/10/2022 - 09:02

(QNO) - Trong khi chính quyền TP.Hội An đang tổ chức lấy ý kiến về bản điều chỉnh mới quy hoạch chi tiết 1/500 khu A thuộc Cụm công viên ven biển ở phường Cẩm An thì gặp phải sự phản ứng của người dân, doanh nghiệp vì lo ngại sẽ tác động đến cảnh quan, ảnh hưởng cuộc sống cư dân địa phương, thu hẹp không gian công cộng. Vì sao Hội An phải đề xuất phương án điều chỉnh đồ án quy hoạch đã được phê duyệt cách đây hơn 5 năm và liệu có khả thi, phù hợp với mục tiêu xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái?