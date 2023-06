Chưa tìm ra hồ sơ của cầu Câu Lâu cũ

Báo Quảng Nam đã phản ánh, ngày 13/5/2023, vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía Nam xảy ra sự cố trụ lan can và tay vịn phía đông bị nứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5m. Sở GTVT cho biết, một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu (do hỏng liên kết ngang) gây mất an toàn giao thông; trụ cầu thứ 8 (tính từ Bắc vào Nam) bị lún khoảng 30cm; bê tông lề bộ hành, lan can tay vịn bị bong tróc, lộ cốt thép đã hoen rỉ.

Do hỏng liên kết ngang, một số nhịp thường xuyên xuất hiện vết nứt dọc tim cầu. Ảnh: NB

Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã có công văn về việc tổ chức giao thông, sửa chữa, kiểm định và thử tải đảm bảo an toàn lưu thông trên cầu (thuộc tuyến quốc lộ 1 cũ, nối Điện Bàn với Duy Xuyên).

UBND tỉnh thống nhất chủ trương và giao Sở GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe.

Đồng thời, Sở GTVT khảo sát, thiết kế sửa chữa lan can, lề bộ hành; sửa chữa hệ liên kết ngang để khắc phục vết nứt dọc tim cầu và các nội dung sửa chữa, khắc phục khác sau khi có kết quả kiểm định, thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe.

Để phục vụ nghiên cứu sửa chữa, ngày 22/5 vừa qua, Sở GTVT có văn bản gửi UBND huyện Duy Xuyên đề nghị cho mượn toàn bộ hồ sơ cầu Câu Lâu cũ. Bao gồm, hồ sơ hoàn công sửa chữa cầu Câu Lâu các năm 1995, 1996, 1997, 1999; bình đồ, trắc dọc, trắc ngang đoạn tuyến km952+717 - km955+00; lý lịch cầu Câu Lâu km953+340; phụ lục số liệu quản lý… mà huyện Duy Xuyên đã nhận để quản lý vào năm 2008 từ Khu Quản lý đường bộ V (nay là Khu Quản lý đường bộ III). Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, Sở GTVT sẽ hoàn trả toàn bộ hồ sơ đã mượn để huyện tiếp tục quản lý.

Đến ngày 26/5, UBND huyện Duy Xuyên đã có công văn trả lời Sở GTVT với nội dung: Ngay từ khi cầu Câu Lâu cũ gặp sự cố, UBND huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực tìm kiếm hồ sơ trong kho lưu trữ của UBND huyện và của các phòng, ban, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy hồ sơ cầu Câu Lâu cũ. UBND huyện vẫn đang chỉ đạo các bộ phận tích cực tìm kiếm hồ sơ và bàn giao cho Sở GTVT ngay khi tìm được.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh xác nhận, đến ngày 31/5 vẫn chưa nhận được hồ sơ cầu Câu Lâu cũ từ huyện Duy Xuyên. Nếu không có hồ sơ, trong đó có bản vẽ cầu cũ thì không thể tiến hành sửa chữa được. Hồ sơ này rất quan trọng, vì theo suốt tuổi thọ của công trình, do đó các địa phương nói chung phải hết sức lưu ý lưu giữ cẩn thận.