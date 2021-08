Công bố Luồng xanh của Quảng Nam kết nối với Luồng xanh quốc gia

* Quảng Nam có 11 chốt kiểm soát cấp tỉnh

(QNO) - UBND tỉnh vừa công bố Luồng xanh của tỉnh kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn khi tỉnh Quảng Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mức cao hơn.

Luồng xanh quốc gia qua địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh.

Luồng xanh nội tỉnh Quảng Nam kết nối với Luồng xanh quốc gia gồm lộ trình từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến quốc lộ 1 và lộ trình từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến các huyện, thị xã, thành phố, không đi qua quốc lộ 1 theo 4 lộ trình đến các huyện: Đại Lộc (lộ trình 1); Nam Giang (lộ trình 2); các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn (lộ trình 3); Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My (lộ trình 4).

Lộ trình từ quốc lộ 1 đến các huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng, sân bay gồm 15 lộ trình.

Cụ thể: lộ trình đến Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và TP.Hội An từ hướng Đà Nẵng; lộ trình đến Khu công nghiệp Trảng Nhật - Điện Hòa (thị xã Điện Bàn); lộ trình đến TP.Hội An; lộ trình đến vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn); lộ trình đến các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn; lộ trình đến các huyện Quế Sơn, Nông Sơn; lộ trình đến các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn; lộ trình đến các huyện Phú Ninh, Tiên Phước; lộ trình đến Khu công nghiệp Thuận Yên (TP.Tam Kỳ), thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh; lộ trình đến Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ); lộ trình đến cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành); lộ trình đến Vịnh An Hòa (huyện Núi Thành); lộ trình đến cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành); lộ trình đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành).

Lộ trình kết nối các luồng xanh nội tỉnh theo trục Bắc – Nam gồm ĐT619 (đường Võ Chí Công); ĐT613B; ĐT609B; quốc lộ 14B.

* Quảng Nam có 11 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, gồm: chốt 1: tuyến quốc lộ 1 tại Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn (thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc).

Chốt 2:tuyến ĐT603B đoạn giao đường Lạc Long Quân, khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Chốt 3: tuyến ĐT607 đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Chốt 4: tuyến quốc lộ 14B khu vực ngã ba Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Chốt 5: tuyến quốc lộ 14G khu vực Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang giáp với xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Chốt 6: tuyến quốc lộ 1 đoạn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành giáp với địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Chốt 7: tuyến nối quốc lộ 1 với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Chốt 8: tuyến đường Hồ Chí Minh khu vực Đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn.

Chốt 9: tuyến quốc lộ 40B tại nút giao thông nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.

Chốt 10: tuyến quốc lộ 14E tại nút giao thông nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

Chốt 11: tuyến ĐT609 tại nút giao thông nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn.

