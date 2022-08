Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Huyện ủy Núi Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện phối hợp với Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo dỡ toàn bộ các rớ còn lại trong phạm vi thực hiện dự án trước ngày 15.9.2022.

Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các đơn vị thi công tổ chức bảo vệ thi công, đảm bảo điều kiện thi công theo kế hoạch.

Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng và chỉ đạo Công an huyện Núi Thành cử lực lượng thường xuyên có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam làm việc với các nhà thầu thi công để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong trường hợp các nhà thầu không tiếp tục triển khai thực hiện dự án...