Đến 30/4/2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với tầm quan trọng đó, Quảng Nam quyết tâm “đến ngày 30/4/2024, các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án”.

Thời hạn trên được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đặt ra và yêu cầu các ngành, địa phương liên quan hoàn thành đùng thời gian.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Bản cam kết về tiến độ bàn giao mặt bằng đã được ký kết. Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, kiểm kê cây trồng, vật kiến trúc trên đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Từng nơi phải thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng.

Các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời linh hoạt trong việc tiếp cận các nguồn vốn để tiến hành xây dựng khu tái định cư; chủ động xây dựng phương án tái định cư tại chỗ đối với những nơi đủ điều kiện. Tuyên truyền, vận động, liên lạc với các cá nhân liên quan sớm hoàn thiện thủ tục thừa kế và có cam kết bàn giao mặt bằng. Trường hợp thật cần thiết, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập thủ tục thừa kế cho các bên liên quan và tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật để bàn giao cho đơn vị thi công.

Các đơn vị ký cam kết giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tại Lễ khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, vào ngày 19/7/2023. Ảnh: Đ.L

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích nuôi tôm hợp pháp. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân nuôi tôm trên diện tích mặt nước không thuộc diện bồi thường, hỗ trợ khẩn trương bàn giao mặt bằng (lưu ý, không thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nuôi tôm không đúng quy định). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang Nam Thăng Bình và thông báo sớm đến thân nhân để chuẩn bị việc di dời, cải tán mồ mả.

Đối với huyện Phú Ninh, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ưu tiên thẩm định, trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tỉnh để thẩm định, phê duyệt hồ sơ đo đạc giải thửa điều chỉnh, bổ sung; khẩn trương lập các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng khu tái định cư để bàn giao mặt bằng theo tiến độ cam kết.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng đề nghị lãnh đạo huyện Tiên Phước rút kinh nghiệm trong hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 40B; cần tăng cường biệt phái cán bộ chuyên môn, có kinh nghiệm hỗ trợ cho các xã nằm trong vùng dự án để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến hơn 31,8km, có điểm đầu tại nút giao với đường Thanh niên ven biển (ĐT613B) tại xã Bình Nam (Thăng Bình) và điểm cuối tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My).

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm tải lưu lượng giao thông qua tuyến quốc lộ 40B; tạo điều kiện giao thương thuận lợi cho các huyện miền núi phía nam của tỉnh gắn kết với vùng Đông và nhất là mở ra cơ hội hiện hữu để phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án.