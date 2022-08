Ngày 21.12.2015, Huyện ủy Núi Thành thông qua Nghị quyết 01 tạo động lực phát triển đô thị bền vững. Mới đây, UBND huyện Núi Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Núi Thành hiện nay đã trở thành trung tâm công nghiệp phía Nam của tỉnh và Khu kinh tế mở Chu Lai.Ảnh: V.Q

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, địa phương tập trung lập, quản lý, kiểm soát quy hoạch. Trong đó, chú trọng vào các quy hoạch mang tính chiến lược, lâu dài, phù hợp với thực tiễn địa phương và định hướng phát triển đô thị.

Về quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư khối 2 thị trấn Núi Thành (1,48ha), chợ và khu phố chợ Trạm xã Tam Hiệp (13ha), khu dân cư thôn Hòa An xã Tam Giang (4,8ha), khu dân cư Vân Thạch xã Tam Hiệp (10,53ha), khu dân cư số 1 tại thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp (6,25ha), quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Nam Chu Lai giai đoạn 2 (18ha), khu đô thị vịnh An Hòa 1, Vịnh An Hòa 2 tại Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành (100ha).

Đến nay, hầu hết các khu quy hoạch sau khi hoàn thành phê duyệt đã có chủ trương đầu tư xây dựng và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Cùng với các quy hoạch được duyệt, nhiều đồ án đang trong quá trình lập quy hoạch chi tiết như công viên thị trấn Núi Thành (2,67ha), khu trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính huyện Núi Thành tại thị trấn Núi Thành (14,2ha)...

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được huyện Núi Thành chú trọng thực hiện, nhất là đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị, các công trình công cộng thiết yếu.

Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai, KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải được tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng. Nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công như KCN Tam Anh 1, KCN Tam Anh 2, luồng cảng 5 vạn tấn gắn với khu phi thuế quan Tam Hòa.

Đáng chú ý, đến nay tuyến đường bộ ven biển quốc gia đoạn qua huyện Núi Thành (đường Võ Chí Công) đã thông tuyến và sắp hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Núi Thành hiện nay đã trở thành trung tâm công nghiệp phía Nam của tỉnh và Khu kinh tế mở Chu Lai. Các dự án trong vùng động lực phát triển phía Đông Nam của tỉnh từng bước xúc tiến đầu tư. Du lịch được khơi thông như dự án khu du lịch sinh thái Cát Vàng giai đoạn 2 (xã Tam Tiến).

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành đánh giá, dấu ấn của Nghị quyết 01 đến nay là tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, không gian đô thị ngày càng mở rộng, hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, các khu dân cư, đô thị mới dần được hình thành rõ nét.

Kiến trúc đô thị, cảnh quan môi trường đô thị ngày càng khởi sắc, các khu chức năng của đô thị ngày càng được hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng từng bước hoàn chỉnh đồng bộ; văn hóa - văn minh đô thị có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.

“Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng huyện Núi Thành thành thị xã. Đến năm 2030, đạt tiêu chí đô thị loại III, là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính của Khu kinh tế mở Chu Lai” - ông Nguyễn Tri Ấn nói.