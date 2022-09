Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E: Quản lý hiện trạng để giải phóng mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E được cho là ít ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương không chủ quan, cần tập trung quản lý tốt hiện trạng, làm tốt công tác an dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra thực địa một số vị trí trên tuyến QL 14E. Ảnh: V.A

Hơn 260 tỷ đồng giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam), dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL)14E - đoạn Km15+270 - Km89+700 qua 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn được Bộ GT-VT phê duyệt tại Quyết định số 1070 (ngày 4.8.2022) với tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng. Trong đó tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 260 tỷ đồng (Thăng Bình 77,93 tỷ đồng, Hiệp Đức 133,8 tỷ đồng, Phước Sơn 48,33 tỷ đồng) do UBND tỉnh làm chủ đầu tư.

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đoạn Km15+27 - Km16+054 có bề rộng nền đường 12m - đường ô tô cấp III đồng bằng; đoạn còn lại Km16+054 - Km89+700 (cuối tuyến) có bề rộng nền đường 9m - đường ô tô cấp IV đồng bằng.

Đại diện Ban Quản lý dự 4 cho biết, dự án cơ bản bám tuyến đường 14E hiện tại, chỉ có 3 vị trí cải tuyến để tránh khu vực đông dân cư gồm đoạn qua khu dân cư Việt An (Bình Lâm, Hiệp Đức), 2 đoạn qua Phước Hiệp, Phước Hòa (Phước Sơn).

Đến nay Ban Quản lý dự án 4 đã tổ chức cắm cọc mốc GPMB bàn giao cho huyện Thăng Bình và Hiệp Đức; còn huyện Phước Sơn dự kiến bàn giao trước ngày 10.10.2022. Vốn cho dự án trong năm 2022 là 130 tỷ đồng, ưu tiên cho công tác GPMB. Dự kiến đến tháng 12.2022 sẽ lựa chọn xong nhà thầu thi công và tổ chức khởi công.

Ngày 20.9, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm làm trưởng đoàn có buổi làm việc về tiến độ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 14E.

Thành viên đoàn công tác, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH kiến nghị các địa phương cần quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội trong quá trình triển khai dự án. Mặc dù số ít hộ phải di dời nơi ở nhưng cần phải có nơi tái định cư ổn định trước khi di dời, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, để dự án triển khai tốt, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động phải đi trước. Muốn người dân đồng thuận để triển khai kịp tiến độ thì động thái tích cực phải đến từ 2 phía - chủ đầu tư và chính quyền địa phương; cung cấp minh bạch thông tin liên quan đến dự án để cán bộ, nhân dân được biết.

Quản lý tốt hiện trạng và an dân

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, dự án nâng cấp QL 14E qua Thăng Bình có chiều dài 17,3km, số hộ dân phải di dời không nhiều, chủ yếu ảnh hưởng đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất hành lang giao thông.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp QL 14E. Ảnh: V.A

Huyện xác định đây là dự án trọng điểm nên đã giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo; dự án qua 4 xã thì giao 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi.

Về khó khăn liên quan đến GPMB, ông Vỹ cho rằng, tuyến QL 14E đã nhiều lần nâng cấp mở rộng nhưng việc thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận sử dụng đất chưa kịp thời, điều này sẽ gây khó khăn trong xác định nguồn gốc sử dụng đất.

Điều ông Vỹ lo ngại cũng là vấn đề Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện công tác GPMB.

“Tôi tin rằng một số bìa đỏ của người dân dọc tuyến này, diện tích nhà, đất hiện đang nằm ngoài... đường; lý do là qua những lần mở rộng đường địa phương không thực hiện thu hồi, chỉnh lý kịp thời. Tuy nhiên, các địa phương lưu ý, khi thực hiện công tác bồi thường tuyệt đối không giải quyết những trường hợp này, cần phải xác định nguồn gốc đất thật sự rõ ràng” - ông Quang nói.

Khẳng định không để các địa phương thiếu kinh phí bồi thường GPMB, ông Quang đề nghị rà soát quỹ đất để bố trí tái định cư; quản lý các mỏ đất phục vụ thi công, rà soát và bổ sung kế hoạch sử đụng đất...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, dự án cải tạo, nâng cấp QL 14E có ý nghĩa chiến lược với cả khu vực và tỉnh Quảng Nam, do đó lãnh đạo các địa phương, ngành cần tăng cường trách nhiệm với dự án. Đối với công tác GPMB, tập thể ban thường vụ, nhất là bí thư, chủ tịch UBND 3 địa phương phải định kỳ kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.

Hoan nghênh các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là quản lý tốt hiện trạng, tạo thuận lợi cho công tác GPMB, triển khai dự án, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị thời gian đến, các ngành, địa phương và chủ đầu tư cần làm tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đặt ra.

Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong GPMB, thi công. Thực hiện tốt việc rà soát, kiểm đếm, đo đạc tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án, tránh tình trạng làm thiếu trách nhiệm, qua loa chiếu lệ.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu: “Thực hiện dự án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, an dân, chăm lo đời sống của dân thật tốt. Mặc dù chúng ta đã có phương án được phê duyệt về đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình thực hiện sẽ có tác động đến đời sống nhân dân, khi đó chúng ta phải có trách nhiệm với dân, đảm bảo hài hòa, hợp tình, hợp lý”.