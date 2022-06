Dự án cầu Tam Giang và cầu Tam Tiến: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang khi kiểm tra và làm việc với UBND huyện Núi Thành về thi công 2 cây cầu Tam Giang, Tam Tiến mới đây đã yêu cầu chính quyền địa phương đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi.

Cầu Tam Giang được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo thi công hoàn thành trong năm 2022.Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Chậm tiến độ

Cầu Tam Giang nối thị trấn Núi Thành với xã Tam Giang có kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng (GPMB) 150 tỷ đồng, thi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành tháng 7.2018 nhưng chưa xong, đã 2 lần được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, gần nhất là ngày 31.12.2021, huyện Núi Thành gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

Ông Nguyễn Quang Thạnh - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Núi Thành cho biết, đến nay đã hoàn thành một mố cầu M1, 4 trụ, đúc xong 25/25 dầm cầu, thi công xử lý đất nền yếu đoạn đường dẫn đầu cầu phía xã Tam Giang. Khối lượng còn lại chưa thi công là một mố cầu M2, kết cấu thượng bộ, phần đường dẫn 2 đầu cầu, giá trị khối lượng ước tính đạt 43% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, mặt bằng phía thị trấn Núi Thành đã hoàn thành, đơn vị thi công mố cầu còn lại, đường dẫn đầu cầu, lao lắp các dầm cầu, bản mặt cầu, lan can, tay vịn... Ông Thạnh nói, dự án chậm so với kế hoạch do một số hộ dân chưa thống nhất giá trị bồi thường đất đai nên khiếu kiện dẫn đến công tác GPMB chậm.

Với dự án cầu Tam Tiến (đi qua xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và Tam Tiến) có chiều dài cầu và đường dẫn 4,18km, kinh phí 220 tỷ đồng, tháng 5.2019, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt dự án, thời gian thực hiện đến năm 2022.

Ở đoạn qua xã Tam Tiến, UBND huyện Núi Thành đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công xong 7 trụ cầu, 1 mố cầu từ tháng 9.2021 nhưng đến nay nhà thầu chỉ mới thi công hoàn thành 20/48 cọc khoan nhồi, bê tông cốt thép mố M2, trụ T8, trụ T6, đang thi công xà mũ trụ T7.

Ở đoạn qua xã Tam Xuân 1 (chiều dài 1,28km), huyện Núi Thành đang triển khai GPMB. Ở đoạn qua xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đã bàn giao mặt bằng 0,85/0,92km từ ngày 29.6.2021. Đến nay nhà thầu chỉ mới bắt đầu thi công.

Ông Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, dự án triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như mưa lũ; dịch Covid-19; nhà thầu thi công không huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực tập trung thi công; bồi thường, GPMB còn chậm.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tam Giang. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Đẩy nhanh thi công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu UBND huyện Núi Thành cần tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB; các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện hoàn thành GPMB, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30.6.

Ưu tiên thực hiện hoàn thành trước tại khu vực thi công các mố cầu, khu vực đồi cát đoạn cuối tuyến để kịp thời cung cấp nguyên liệu phục vụ xử lý nền đất yếu theo hồ sơ dự án.

Cùng với đó, rà soát tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt và tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã ký; đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến chậm tiến độ hoàn thành dự án, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Sở Giao thông - vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thi công công trình theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Chí Dân cho biết, với cầu Tam Tiến, đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương lập hồ sơ thiết kế đấu nối với quốc lộ 1, làm việc với Cục Quản lý đường bộ III để thỏa thuận, thống nhất triển khai thực hiện. Trong đó, lưu ý hồ sơ thiết kế điểm đấu nối đảm bảo quy mô mặt cắt tuyến đường theo quy hoạch được duyệt.

“Núi Thành nghiên cứu, bổ sung đầu tư hệ thống mương xi-phông qua sông Tam Kỳ để thay thế, phá dỡ cầu máng Tam Tiến hiện trạng sau khi đầu tư hoàn thành cầu Tam Tiến mới, đảm bảo cho tàu thuyền qua lại thuận lợi, an toàn” - ông Dân nói.

Đối với dự án cầu Tam Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương xây dựng hoàn thành mố cầu M2, kết cấu thượng bộ và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022.

Về GPMB, UBND huyện Núi Thành khẩn trương thu thập ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng của tuyến đường dẫn thuộc xã Tam Giang để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, thực hiện hoàn thành GPMB; kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Về tái định cư, UBND huyện Núi Thành làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế & khu công nghiệp tỉnh rà soát các quỹ đất tại khu nhà ở công nhân Tam Hiệp và khu đô thị Tam Hiệp 2 để tiếp nhận quỹ đất, tiếp tục đầu tư hoàn thiện, phục vụ bố trí tái định cư cho các các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc xã Tam Giang.