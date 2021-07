Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi qua Quảng Nam: Trở ngại công tác giải phóng mặt bằng

Theo kế hoạch đề ra, các địa phương có dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua sẽ bàn giao mặt bằng móng trước 30.4.2021 và bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến trước 15.5.2021. Thế nhưng đến nay, trên địa bàn Quảng Nam vẫn còn nhiều vị trí móng và khoảng cột vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua Quảng Nam vẫn còn vướng mặt bằng. Ảnh: C.P

Mặt bằng chưa thông

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), Quảng Nam là một trong những địa phương còn nhiều vướng mắc nhất trong giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận Quảng Nam phải đi qua 6 huyện là Đại Lộc, Nông Sơn, Bắc Trà My, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, với tổng cộng 268 vị trí, tổng chiều dài 120,64km.

Đến nay, Quảng Nam đã bàn giao mặt bằng 198/261 vị trí móng cột, 209/262 khoảng cột; còn 63 vị trí móng, 52 khoảng cột chưa thể bàn giao do vướng GPMB.

Cụ thể, tại huyện Đại Lộc còn 7 khoảng cột đoạn qua xã Đại Đồng đang vướng mỏ đá của Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 27/7 Đại Lộc và Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Quang Hiệp Thành. Thuộc địa phận Tiên Phước, phần móng còn 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng tại vị trí 943 và 951. Hai hộ dân vẫn chưa chịu nhận tiền bồi thường và yêu cầu bố trí 1 lô tái định cư mới đồng ý.

Trên địa bàn huyện Nông Sơn, phần móng còn vị trí 878 chưa bàn giao mặt bằng, đã nhiều lần tổ chức chi trả nhưng hộ dân không chấp nhận đơn giá. Phần hành lang còn 14 khoảng cột, trong đó vướng 29 hộ thuộc diện tái định cư. Một số hộ không nhận tiền theo phương án bồi thường đã phê duyệt; đồng thời yêu cầu hỗ trợ đất dưới hành lang tuyến tính như đất thu hồi tại móng và yêu cầu được áp giá cây theo đơn giá mới.

Tại Bắc Trà My, phần móng còn vị trí 999 và 7 thửa tại xã Trà Đông. Ở huyện Núi Thành còn 2 điểm chưa bàn giao mặt bằng là vị trí 1057 do người dân không nhận tiền, và vị trí 1056 chưa trình phê duyệt phương án bồi thường do UBND huyện chưa duyệt đơn giá hỗ trợ vật kiến trúc.

Địa phận huyện Hiệp Đức, phần móng còn 1 vị trí hộ dân không chấp thuận đơn giá bồi thường cây và giá đất nên chưa bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương đã mời chi trả và vận động nhiều lần nhưng hộ này không nhận tiền. Trong khi đó, phần hành lang qua địa bàn huyện còn 6 khoảng cột chưa triển khai kéo dây do vướng bồi thường, các hộ không đồng ý giá bồi thường cây cao su được UBND huyện phê duyệt.

Theo CPMB, việc không có mặt bằng thi công gây khó khăn lớn cho chủ đầu tư và các nhà thầu, dẫn đến chậm tiến độ của dự án này nói riêng và cả dự án đường dây 500kV mạch 3 theo yêu cầu của Chính phủ.

Cần sớm tháo gỡ

Trước yêu cầu về tiến độ, ngày 9.7.2021, CPMB có buổi làm việc với UBND tỉnh cùng sở, ngành địa phương và các bên liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo CPMB, về chế độ, chính sách bồi thường GPMB cho các hộ dân đã được tính đúng, tính đủ theo quy định của Chính phủ và địa phương đề ra. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa đồng ý vì cho rằng giá bồi thường còn thấp. CPMB đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương có đường dây đi qua hoàn tất thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất tại những vị trí móng chưa bàn giao mặt bằng trong tháng 7 này.

Đồng thời tăng cường vận động hộ dân tại các khoảng cột nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ đề ra. Sau khi thực hiện đầy đủ quy định về bồi thường GPMB nhưng các hộ dân vẫn cương quyết ngăn cản kéo dây, UBND các huyện cần hỗ trợ lực lượng bảo vệ thi công kéo dây.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng; tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia...

Chính vì vậy, các địa phương cần tập trung nhân lực để phối hợp với GPMB vận động, tuyên truyền các hộ dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách trong công tác bồi thường và GPMB. Mốc ấn định cuối cùng là đến ngày 20.7 tới các địa phương phải bàn giao mặt bằng các vị trí móng còn lại và cho đến trước ngày 15.8.2021 phải hoàn thành phần hành lang tuyến.

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu phía CPMB xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng thời gian cụ thể, chủ động, rà soát vướng mắc, phát sinh và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương phối hợp giải quyết, không để vướng mắc kéo dài.

Đối với các hộ không chấp hành nhận tiền bồi thường, UBND tỉnh giao địa phương có đường dây đi qua hoàn tất thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất tại các vị trí móng chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu phải chú trọng đến công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và chia sẻ của từng hộ dân bị ảnh hưởng để dự án dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi sớm đi vào vận hành.