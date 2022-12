Dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B: Bước chuyển công trường cầu An Bình

Dự án đường nối từ tuyến ĐT609C đến quốc lộ 14B qua địa bàn huyện Đại Lộc đã có những chuyển biến đáng ghi nhận về tiến độ thi công, nổi bật nhất là trên công trường cầu An Bình nối liền đôi bờ sông Vu Gia.

Nhiều phiến dầm của cầu An Bình đã được lao lắp. Ảnh: CT

Ngày 22/2/2022, dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B được thông báo khởi công xây dựng. Theo hợp đồng, ngày 17/11/2024 nhà thầu sẽ phải hoàn thành toàn bộ công trình (thời gian 999 ngày). Tổng mức đầu tư của dự án 550 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài tuyến 3,93km; trong đó riêng cầu An Bình dài 1.060,45m và cầu Km3+427,96 dài 90,5m. Ghi nhận trên công trường cầu An Bình, nhiều phiến dầm đã lao lắp vào gối cầu; thân trụ cầu nằm giữa sông nhô lên khỏi mặt nước dù đang ở mùa mưa.

Liên danh nhà thầu chính phần công trình giao thông gồm Công ty TNHH Thanh Tùng và Công ty TNHH Thái Dương, cùng nhà thầu phụ là Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang đang làm liên kết, chuẩn bị đổ bản mặt cầu tại vị trí đã lao lắp xong dầm, phấn đấu cuối năm nay đổ bản mặt cầu đạt khoảng 30% khối lượng.

Kỹ sư Phạm Thành Hạnh - cán bộ điều hành thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, toàn bộ móng cọc nhồi và 24/24 bệ móng mố trụ cầu An Bình đã hoàn thành. Với phần trụ cầu, 17 trụ thuộc phần nhịp cầu dẫn xong đâu vào đấy. Sau đợt lũ mới nhất, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành thân các trụ T7, T8, T9, T10 của phần cầu chính.

“Ngày 3/11 vừa qua, phiến dầm đầu tiên được lao lắp tại cầu dẫn phía nam. Tính tổng cộng dầm nhịp cầu dẫn gồm có 76 phiến thì đến nay đã đúc 59 phiến và tiến hành lao lắp vào gối cầu 42 phiến dầm (đạt 10/19 nhịp). Từ nay đến cuối năm 2022, những phiến dầm còn lại sẽ được đúc xong” - kỹ sư Hạnh nói.

Công nhân nhà thầu Thái Dương tranh thủ trời tạnh mưa thi công hoàn thiện trụ cầu. Ảnh: CT

Đảm nhận thi công trụ T10 đến T19 cầu An Bình ở bờ bắc (xã Đại Quang), làm đường dẫn đoạn đầu tuyến nối với ĐT609C (địa phận xã Đại Phong), Công ty TNHH Thái Dương thời gian qua tập trung nhân lực, thiết bị chuyên dụng để triển khai phần việc của mình.

Kỹ sư Phan Đình Công - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty TNHH Thái Dương cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện phần hạ bộ của các trụ cầu đạt khoảng 95% khối lượng. Hiện nay, phần hạ bộ chỉ còn làm xà mũ trụ T11 và thân trụ T10 nữa là hoàn tất. Về dầm, nhà thầu đúc được 17/28 phiến và đã lao lắp 12 phiến.

Trao đổi trên công trường, kỹ sư Võ Văn Thái - Tổ trưởng tổ thi công của Công ty TNHH Thái Dương chia sẻ, điều kiện ăn uống, sinh hoạt tại chỗ được quan tâm chu đáo, địa phương đảm bảo tốt về an ninh trật tự cho nên lực lượng công nhân an tâm làm việc. Công tác an toàn lao động luôn đặt lên hàng đầu.

Ngoài cầu An Bình, dự án còn xây dựng cầu Km3+427,96 dài 90,5m nằm gần cuối tuyến, thuộc địa bàn xã Đại Quang. Chủ đầu tư cho hay, nhà thầu hiện đã thi công xong móng cọc khoan nhồi của 2 mố và hoàn thành thân trụ T1 của cây cầu này. Ngược lại, nền đường và cống thoát nước của dự án đi qua 3 xã Đại Phong, Đại Minh và Đại Quang chưa thể triển khai thực hiện do chưa có mặt bằng.

Theo cam kết của địa phương với chủ đầu tư, đến ngày 30/6/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng (trừ 23 hộ bị giải tỏa trắng) và đến ngày 31/01/2023 bàn giao hoàn tất phần mặt bằng còn lại. Tuy nhiên, huyện Đại Lộc hiện mới chỉ bàn giao được 50% mặt bằng (chủ yếu mặt bằng đoạn làm 2 cầu), vì vậy đã ảnh hưởng đến kế hoạch đặt ra.

Mới đây, chủ đầu tư đã kiến nghị địa phương đến ngày 30/12/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng (trừ các hộ bị giải tỏa trắng) để nhà thầu làm nền mặt đường và cống thoát nước trên toàn tuyến.

Ngoài ra, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các xã, phòng ban, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường để chi trả cho người dân; thông báo trường hợp nào bị ảnh hưởng không tái sản xuất vụ mùa đông xuân 2023.

Đặc biệt, huyện sớm xây dựng các khu tái định cư để bố trí nơi ở mới cho hộ dân bị giải tỏa trắng. Một khó khăn khác cần được cấp thẩm quyền quan tâm tháo gỡ, đó là bố trí nguồn vật liệu đất cấp phối đồi đắp nền đường cho kế hoạch thi công năm 2023, góp phần thúc đẩy công trình về đích đúng hạn định.