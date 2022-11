Hoàn thiện đường Hùng Vương (Tam Kỳ): Không thể không đầu tư

Nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) đồng bộ theo tiến trình xây dựng đô thị tỉnh lỵ loại 1 được xem là điều hợp lý, dù tổng kinh phí đầu tư được điều chỉnh, nâng lên 450 tỷ đồng, thay vì 150 tỷ đồng như Nghị quyết số 09, ngày 12/7/2019, của HĐND tỉnh.

Đường Hùng Vương sẽ được mở rộng mỗi 3m, bằng cách thu hẹp giải phân cách từ 13m xuống còn 7m. Ảnh: T.D

Điểm nhấn phát triển

Ngày 14/10/2022, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

Dự án hoàn thiện con đường trung tâm đô thị tỉnh lỵ này sẽ có tổng chiều dài 5,56km với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, được thực hiện trong vòng 3 năm (2022 - 2025). Vốn đầu tư sẽ dựa vào nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và những năm tiếp theo đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công và tiến độ được duyệt.

Con đường sẽ được mở rộng thêm mỗi bên một làn xe (rộng 3m), bằng cách thu hẹp giải phân cách từ 13m xuống còn 7m và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trên tuyến theo tiêu chuẩn quốc gia.

Tất cả báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm tra của các sở chuyên ngành, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND đều cho rằng việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương một cách đồng bộ là điều cần thiết.

Sự đầu tư này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng mùa mưa trên tuyến, ngầm hóa điện, viễn thông..., hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cây xanh, mỹ quan đô thị phù hợp với việc phát triển thành phố trong tương lai.

Nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) là phù hợp nhu cầu phát triển. Trong ảnh: Đường Hùng Vương (Tam Kỳ) hiện nay đã xuống cấp. Ảnh T.D

Chuyện nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương đã được đặt ra 5 năm trước. Nghị quyết số 09/NQ (ngày 12/7/2019) của HĐND tỉnh đã quyết định đầu tư dự án này trong vòng 4 năm (2019 - 2023) với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 3 năm, dự án này vẫn chưa thực hiện được thủ tục quyết định đầu tư.

Ngày 19/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu dừng chủ trương đầu tư (giai đoạn 2016 - 2020) để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư đồng bộ tuyến đường (giai đoạn 2021 - 2025). Nghị quyết số 70 (ngày 8/12/2021) của HĐND tỉnh đã thống nhất sẽ đầu tư tuyến đường này khi có nguồn...

Đầu tư đồng bộ, hiện đại

Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết cư dân sống hai bên đường vui với chủ trương nâng cấp, mở rộng con đường trung tâm. Đường đã “trụ” qua 25 năm vẫn ổn, nhưng lưu lượng xe cộ giao thông đã lớn.

Có thể dễ dàng nhìn thấy con đường đã xuống cấp nhiều, thường xuyên ngập nước. Nhiều đoạn, nắp hố ga, cống thoát nước vỡ... Mặt đường nhiều chỗ như một tấm áo rách, “vá chằng vá đụp”. Vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, nhếch nhác.

Ảnh T.D

Việc hoàn thiện dự án đường Hùng Vương góp phần xây dựng đô thị một tỉnh lỵ (dự kiến sáp nhập thêm Phú Ninh, Núi Thành) để xây dựng đô thị loại 1 hiện đại và phù hợp với nhu cầu về lưu lượng giao thông gia tăng, giải quyết cơ bản thoát nước, chỉnh trang đô thị là điều không cần bàn cãi. Vấn đề là tại sao điều chỉnh dự án lại gia tăng đến 450 tỷ đồng, mỗi suất đầu tư gần 90 tỷ đồng/km đường cho một dự án nâng cấp, mở rộng, không phải đầu tư mới?

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT cho hay, chỉnh trang, nâng cấp đô thị, đầu tư, mở rộng giao thông, phục vụ việc đi lại khi đường đã xuống cấp, lưu lượng xe cộ gia tăng hiện tại là hợp lý, xác đáng. Có thể hiểu việc đầu tư một lần, ổn định lâu dài thì vẫn tốt hơn đầu tư vốn ít, lắt nhắt, rồi phải cải tạo, sửa đi, sửa lại nhiều lần đôi khi tốn kém hơn.

Xét thấy tính cấp thiết của dự án, cùng với việc xuất hiện nguồn vốn đảm bảo đầu tư, dự án lần này sẽ mở rộng, nâng cấp mặt đường, đầu tư mới hệ thống thoát nước đảm bảo khẩu độ và an toàn; chỉnh trang cây xanh và đầu tư hệ thống chiếu sáng mới (chiếu sáng giao thông và trang trí); đầu tư, trang trí các điểm kiến trúc, cảnh quan tại các đảo giao thông tạo ấn tượng cho TP.Tam Kỳ, hoàn chỉnh bó vỉa, vỉa hè bằng vật liệu đá và đầu tư phần hạ tầng ngầm cho các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư hệ thống thiết bị…

Việc tăng giá trị đầu tư so với trước đây là do nguyên nhân khách quan. Chủ yếu là do xây dựng hệ thống thoát nước mới, đảm bảo thoát nước an toàn, hệ thống bó vỉa, vỉa hè được thay đổi vật liệu bền, đẹp. Ngoài ra, xây dựng hệ thống đường ống để các nhà cung cấp dịch vụ ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, xây dựng lại mặt đường đã “già, ngập nặng, xuống cấp nhanh”. Và giá các loại vật liệu, nhiên liệu đã tăng nhiều so với các năm trước.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nói, không thể nói suất đầu tư bao nhiêu là lớn, bao nhiêu là nhỏ, mà phải dựa vào thực tế công trình, vì dự án này không chỉ đầu tư riêng cho tuyến đường mà bao gồm đủ các hạng mục hạ tầng đồng bộ.

Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính cho hay, dự án sẽ được sử dụng từ nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Lần này quyết định phục hồi dự án với tổng mức vốn như vậy là hợp lý, vì trước đây dự án cũng xấp xỉ số vốn hiện nay, nhưng chia làm 2 dự án.

Chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành, hành động vì một đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai thì sẽ tập trung kinh phí để thu xếp vốn cho dự án thực hiện đúng quy mô và tiến độ.•