Hội An mong sớm có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị di sản

(QNO) - Sáng nay 1.6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì đoàn giám sát của HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.Hội An cho biết, do đồ án quy hoạch chung thành phố đã phê duyệt quá lâu (năm 2005) và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hội An chưa được phê duyệt nên việc lập điều chỉnh quy chế để quản lý không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị của địa phương cũng bị ảnh hưởng, chưa bắt kịp định hướng, chủ trương của cấp trên cũng như xu thế, tốc độ phát triển đô thị hiện nay.

Hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hội An đã xong bước báo cáo nhiệm vụ quy hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối năm nay.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn thành phố Hội An có 3 quy hoạch phân khu và 12 quy hoạch chi tiết được lập, thẩm định, phê duyệt và hiện đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch các phân khu này.

Đến cuối năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa của Hội An đạt khoảng 74,5%. Dân số toàn đô thị đạt hơn 100 nghìn người. Mật độ dân số trung bình toàn đô thị đạt khoảng 1.582 người/km².

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Theo định hướng quy hoạch, Hội An sẽ trở thành đô thị đặc thù có những tiêu chí tương đương với đô thị loại II vào năm 2025, đạt chuẩn đô thị thông minh vào năm 2030, đảm bảo định hướng phát triển đô thị "sinh thái, văn hóa, du lịch" mang tầm quốc tế.

Lãnh đạo TP.Hội An kiến nghị đoàn giám sát cùng các cơ quan quản lý cấp trên sớm có cơ chế, chính sách đặc thù cho Hội An với nhiều tiêu chí quan trọng để phát triển đô thị di sản một cách bền vững; phân cấp, phân quyền cho UBND cấp huyện, đồng thời phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa các sở ban ngành với chính quyền cấp huyện; xem xét ý tưởng mở rộng địa giới hành chính của Hội An...

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận các kiến nghị của Hội An và cho rằng, "tấm áo đô thị" của Hội An hiện đã quá chật chội. Quy hoạch chung thành phố thì đã tồn tại quá lâu, dẫn đến thiếu động lực tạo đột phá. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Hội An cần rà soát nguyên nhân chậm tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố để sớm có bứt phá trong công tác quy hoạch đô thị, định vị thương hiệu đô thị trong chuỗi đô thị liên kết vùng.

Dịp này, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã kiểm tra thực địa tình hình triển khai tại các dự án khu đô thị Casamia Hội An, khu đô thị Casamia Cồn Tiến, khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng...