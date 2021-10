Khẩn trương thi công nâng cấp Khu neo đậu tàu cá An Hòa

(QNO) - Công trình Khu neo đậu tàu cá An Hòa thuộc 2 xã Tam Quang, Tam Giang (Núi Thành) đang chạy đua tiến độ thi công để đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Khẩn trương thi công các hạng mục Khu neo đậu tàu cá An Hòa vào những ngày này. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước khi chưa xuất hiện áp thấp nhiệt đới gây mưa to trong những ngày qua, hạng mục kè chắn sóng Khu neo đậu tàu cá An Hòa được thi công gấp rút. Kỹ sư Huỳnh Phúc Hữu - chỉ huy công trình Khu neo đậu tàu cá An Hòa cho biết, công nhân vẫn miệt mài làm việc ngoài trời chỉ cần mưa không quá to. Đến nay, khối lượng thi công được 2/3 toàn tuyến kè chắn sóng.

“Chúng tôi đang tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, vật lực để thi công nhanh, hoàn thiện sớm các hạng mục để Khu neo đậu tàu cá An Hòa đưa vào sử dụng, tiếp nhận tàu cá vào tránh trú bão của ngư dân”, anh Hữu nói.

Đóng cọc thi công hạng mục kè chắn sóng Khu neo đậu tàu cá An Hòa. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Quốc Dũng - cán bộ phụ trách thủy sản của UBND xã Tam Quang cho biết, ở các đợt bão số 5, số 6 và số 7 hiện nay, có nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam và các tỉnh, thành khác vào Khu neo đậu tàu cá An Hòa để tránh trú bão an toàn. Nhờ có chỗ neo đậu tàu cá này, ngư dân không phải đưa phương tiện đi tránh trú bão ở những nơi xa.

“Ngư dân nhân lúc thủy triều đang lên là đưa phương tiện đến Khu neo đậu tàu cá An Hòa. Những tàu có công suất lớn đến 400CV vẫn neo trú an toàn”, ông Dũng nói.

Tàu cá của ngư dân neo đậu ở Khu neo đậu tàu cá An Hòa trong những ngày này. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư) cho biết, các hạng mục của dự án nâng cấp, sửa chữa Khu neo đậu tàu cá An Hòa sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 10.2022. Công trình chưa hoàn thành vào thời điểm này nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá công suất lớn của ngư dân.

UBND tỉnh đã có phương án kết hợp Khu neo đậu tránh trú bão An Hòa với Cảng cá loại 1 Tam Quang và Khu hậu cần nghề cá Tam Quang, giúp ngư dân khai thác tối ưu các dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với neo đậu tránh trú bão, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện khai thác hải sản trong mỗi mùa mưa bão.