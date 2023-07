(QNO) - Sáng nay 19/7, tại xã Tiên Phong (Tiên Phước), UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh lễ khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.L

Dự lễ khởi công có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua và nhân dân xã Tiên Phong.

Khu vực phía tây nam của tỉnh có tiềm năng rất lớn, được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm nông - lâm nghiệp, dược liệu phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy Khu kinh tế mở Chu Lai, nhưng hiện nay giao thông chỉ tập trung chính vào tuyến quốc lộ 40B nên chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế trên, việc đầu tư hệ thống đường bộ kết nối từ vùng động lực phía đông và Khu kinh tế mở Chu Lai đến các huyện vùng Tây Nam của tỉnh là hết sức cần thiết, cấp bách. Được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), Quảng Nam quyết định đầu tư dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

[VIDEO] - Lễ khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam:

Your browser does not support the video tag.

Ký cam kết giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Đ.L

Dự án có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến hơn 31,8km, có điểm đầu tại nút giao với đường Thanh niên ven biển (ĐT613B) tại xã Bình Nam (Thăng Bình) và điểm cuối tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My).

Dự án do nhà thầu chính là liên danh Công ty TNHH Sambo Engineering - Công ty TNHH Hunhwa Engineering & Consulting thi công, nhà thầu phụ là Công ty CP Tư vấn xây dựng 138.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Đ.L

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết, sau thời gian chuẩn bị đầu tư khá dài, đến nay dự án được khởi công là niềm mong đợi của người dân trong vùng.

Qua đó, góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần tích cực vào việc giao thương hàng hóa, vận chuyển tiêu thụ nông - lâm sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực các huyện miền núi phía tây nam nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.L

“Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành, cùng với dự án Nâng cấp quốc lộ 40B đã hoàn thành năm 2022, sẽ hình thành trục động lực kết nối Đông Tây phía nam của tỉnh. Ngoài ra, từ 2 trục đường này, các địa phương sẽ nghiên cứu quy hoạch, đầu tư các tuyến đường ngang để kết nối, mở rộng không gian đô thị. Với quyết tâm cao, UBND tỉnh và chủ đầu tư đặt ra yêu cầu sẽ hoàn thành dự án nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII” - ông Nguyễn Hồng Quang nói.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại lễ khởi công:

Your browser does not support the video tag.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng yêu cầu các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn có dự án đi qua khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn giám sát phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ theo đúng cam kết.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các địa phương kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan và tham mưu UBND tỉnh giải quyết ngay các kiến nghị, đề xuất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên đơn vị thi công. Ảnh: Đ.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng mong nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong vùng dự án, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án kịp tiến độ đề ra.

Tại lễ khởi công, đại diện đơn vị thi công và các huyện trong vùng dự án đi qua đã ký cam kết về thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.