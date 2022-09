Lấn sông xây dựng công trình trái phép, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

(QNO) - Một cá nhân ở huyện Núi Thành bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng do lấn sông xây dựng công trình trái phép.

Công trình lấn sông trái phép của ông H.T.L. Ảnh: P.V

Ngày 5.8.2022, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành quyết định xử phạt ông H.T.L. (thôn Hòa An, xã Tam Giang) số tiền 70 triệu đồng về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn ở thôn Hòa An, loại đất sông do UBND xã Tam Giang quản lý, diện tích lấn chiếm hơn 2.900m2.

Quyết định yêu cầu ông L. nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước huyện Núi Thành trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; buộc ông L. khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất lấn chiếm trong vòng 20 ngày.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông L. vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt hành chính cũng như chưa tiến hành khắc phục hậu quả. Vì vậy, UBND huyện Núi Thành đang thực hiện các thủ tục cưỡng chế tài khoản người vi phạm cũng như cưỡng chế phá bỏ công trình trái phép. Đây là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm, không để ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

Trước đó, người dân có đơn thư gửi cơ quan chức năng phản ánh công ty của ông L. ngang nhiên san lấp, đổ đất đá lấn sông, ảnh hưởng đến các hồ nuôi tôm, cản dòng chảy của sông.