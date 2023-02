Liên quan vụ mua bán đất nền Công ty CP Bách Đạt An: Các bên phải cộng đồng trách nhiệm

Yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An sớm chuyển tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

M.ĐỨC | 16/12/2022 - 08:45

Sau khi xem xét báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn về việc Công ty CP Bách Đạt An chậm chuyển tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; UBND tỉnh vừa yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương, chuyển ngay kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do công ty làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt.