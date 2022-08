Một doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 1988 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Công trường xây dựng dự án Khu nghỉ mát Malibu Hội An vào đầu năm 2022. Ảnh: H.S

Theo quyết định, Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án Khu nghỉ mát Malibu Hội An (khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương). Số tiền xử phạt là 130 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng gửi quyết định xử phạt cho tổ chức vi phạm; theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.