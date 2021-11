Nam Trà My khắc phục hậu quả mưa lũ

(QNO) - Ngày hôm nay 30.11, tranh thủ thời tiết tạnh mưa, Nam Trà My đã huy động phương tiện máy móc, nhân lực khắc phục tình trạng sạt lở đất đá tràn xuống đường và hiện nay quốc lộ 40B từ Bắc Trà My đi Nam Trà My đã thông tuyến trở lại.

Điểm Trường Tiểu học Trà Leng nằm sát bên dòng nước lũ. Ảnh: TM.

Nhiều cục đá to tràn xuống đường quốc phòng từ Trà Dơn vào Trà Leng (Nam Trà My) gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả sạt lở. Ảnh: TM.

Phương tiện máy móc đưa vào khắc phục sạt lở tại điểm mố cầu bê tông dẫn vào khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng). Ảnh: TM.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Nam Trà My, riêng đoạn từ trung tâm huyện lên các xã Trà Nam và Trà Linh do khối lượng sạt lở lớn tại nhiều điểm nên đơn vị thi công đang chật vật để di chuyển các cục đá ra khỏi lòng đường.Công tác khắc phục sạt lở ở mố cầu bê tông bắc qua sông Leng dẫn vào khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng) gặp khó khăn do nước sông chảy xiết không thể đổ đất đá lấp mố cầu vì nước sẽ cuốn trôi. Hiện nay, đơn vị thi công đang chuẩn bị rọ sắt để khi nước rút sẽ tiến hành kè đá và san lấp đất tạo mặt bằng an toàn để người dân có thể qua lại.