Núi Thành kiến nghị nâng cấp hạ tầng đường sắt

Qua đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông, UBND huyện Núi Thành đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nâng cấp hạ tầng đường sắt tại các nút giao với đường dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

UBND huyện Núi Thành cũng kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 1 tại các nút giao với đường ĐT618, ĐT620, đường trục chính cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi cảng Chu Lai – Trường Hải.

Đối với tuyến Võ Chí Công (đường 129) cần đảm bảo các điều kiện an toàn như biển báo hiệu, vạch kẽ đường, hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện các đoạn tuyến còn lại trước khi đưa vào vận hành, khai thác.



Núi Thành còn kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh đầu tư xây dựng bãi đỗ xe dọc tuyến đường vào cảng Chu Lai – Trường Hải để các xe container có chỗ đậu đỗ, không đậu trên lòng đường như hiện nay gây mất an toàn giao thông.