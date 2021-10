Nước tràn quốc lộ 1, Cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển xe máy qua chỗ ngập

(QNO) - Mưa lớn liên tục từ tối qua đến sáng nay 23.10 khiến nước dâng cao tràn qua nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 1.

CSGT hỗ trợ người dân dắt xe qua điểm ngập. Ảnh: T.C

Nhiều vị trí ngập sâu đến gần 60cm. Ảnh: T.C

Nước lụt bắt đầu tràn qua quốc lộ 1 từ 6 giờ sáng nay. Ảnh: T.C

Xe nâng được huy động để giúp đưa xe máy người dân qua điểm ngập. Ảnh: T.C

Your browser does not support the video tag. Video clip CSGT điều tiết, hướng dẫn các phương tiện đi qua điểm ngập tại km988 trên quốc lộ 1a sáng nay.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt thông tin, nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 1 bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn. Trước tình hình trên, đơn vị đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiếp cận, điều tiết, hướng dẫn giao thông.Tại km988 quốc lộ 1 đoạn giao nhau với đường dẫn xuống Khu công nghiệp Tam Thăng, nước tràn qua đường, có điểm ngập sâu tới 60cm. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại khu vực này, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã bố trí 2 tổ công tác, huy động 7 cán bộ chiến sĩ điều tiết, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện đi lại an toàn.Ngoài ra, đơn vị cũng đã kịp thời huy động một xe tải nâng nhằm sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển xe máy người dân qua điểm ngập sâu.Theo ghi nhận, hiện tại mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh việc điều tiết, phân luồng, CSGT cũng túc trực nhắc nhở các phương tiện quay đầu tránh sự cố hỏng hóc.